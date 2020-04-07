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07.04.2020 08:33
Рубрика: В мире

Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Текст: Александр Гасюк
Фото: AP Photo/Matt Rourke Фото: AP Photo/Matt Rourke
Фото: AP Photo/Matt Rourke

Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал исполнительный указ, наделяющий американцев правом на добычу космических ресурсов. Как сообщает специализированный на связанных с космосом новостях портал space.com, разрабатывавшийся на протяжении последнего года указ определяет политику США в этой области и подчеркивает, что Вашингтон не рассматривает находящиеся в безвоздушном пространстве ресурсы в качестве "всеобщего достояния".

Фото: Getty Images via AFP
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"У американцев должно быть право на то, чтобы вести коммерческие исследования, добычу и использование ресурсов в далеком космосе в соответствии с надлежащим законодательством. Космос законодательно и физически является уникальным доменом человеческой деятельности, и Соединенные Штаты не считают его всеобщим достоянием", - цитирует РИА Новости заявление Белого дома.

Отмечается, что американцы не считают необходимым заключение какого-либо дополнительного международного юридически обязывающего договора в отношении исследования и добычи космических ресурсов. Вместе с тем, Вашингтон намерен добиваться международной поддержки своих действий. Согласно указу президента США, госдеп и другие министерства и ведомства должны провести переговоры с партнерами для заключения двусторонних и многосторонних соглашений об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космических телах частными и государственными компаниями. В течение полугода госсекретарь должен отчитаться о проделанной работе.

Напомним, что США не подписали договор о деятельности государств на Луне и других небесных телах от 1979 года. Этот документ, подписанный 20-ю странами, предусматривает международное регулирование порядка использования ископаемых спутника Земли в ненаучных целях. А в 2015 году конгресс США в одностороннем порядке принял закон, разрешающий американским компаниям вести коммерческое освоение и добычу космических ресурсов, в том числе воды и минералов.

Фото: iStock
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Напомним, что в администрации Дональда Трампа ранее объявили о возобновлении амбициозной лунной программы "Артемис". Её целью является возвращение в 2024 году и освоение человеком Луны, откуда к 2028 году планируется организовать пилотируемые миссии на Марс. В рамках новой лунной программы НАСА разрабатывает идею создания на орбите спутника Земли станции Gateway, с которой в будущем планируется осуществлять полеты человека на Луну и обратно на многоразовых посадочных аппаратах. Для успешной реализации этой идеи, отмечает space.com, ключевым фактором является добыча на лунной поверхности необходимых ресурсов. В первую очередь льда, из которого планируется производить воду и кислород.

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