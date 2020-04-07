Трамп потерял миллиард долларов в месяц из-за паники на фондовом рынке

Дональд Трамп потерял в прошлом месяце, по оценкам экспертов, миллиард долларов своего состояния на фондовом рынке, поскольку режим изоляции во время пандемии коронавируса привел к закрытию многочисленных офисов, торговых центров, отелей и полей для гольфа, которыми он владеет.

Согласно ежегодному списку миллиардеров журнала Forbes, состояние президента США сократилось с 3,1 миллиарда долларов на 1 марта до 2,1 миллиарда долларов по состоянию на 18 марта, в самый разгар паники на фондовом рынке, вызванной пандемией коронавируса.

Большая часть состояния Трампа была заработана в результате сделок на рынке недвижимости. Бизнес-империя Tramp Organization, которой управляют его сыновья Дональд-младший и Эрик, включает Башню Трампа на Манхэттене и его закрытый клуб Mar-a-Lago во Флориде, который президент любит называть своим "зимним Белым домом". Есть также более десятка отелей и закрытых полей для гольфа, таких как Trump International Hotel на Лас-Вегас-Стрип и Trump International Golf Links в Абердиншире, Шотландия. Согласно предыдущим финансовым отчетам, закрытые объекты приносили компании около 650 000 долларов в день.

По данным Washington Post, Tramp Organization закрыла 17 своих крупных объектов по всему миру. Те, которые все еще открыты, используют работу на удаленном доступе. При этом около 1500 сотрудников Tramp Organization были уволены.

Tramp Organization на прошлой неделе обратилась с запросом к руководству округа Палм-Бич Флориды о том, ожидает ли оно, что компания продолжит ежемесячные платежи за землю, которую она арендует для 27-луночного гольф-клуба, или может дать ей отсрочку, сообщает New York Times. Представители Трампа также обратились к Deutsche Bank, крупнейшему кредитору компании, о возможности отсрочки платежей по некоторым кредитам.

Правительства стран мира и многие штаты США принудительно закрыли все второстепенные предприятия по всему миру, оставив офисы и отели пустыми, а поля для гольфа безлюдными.

Вызванный COVID-19 коллапс на мировых фондовых рынках привел к тому, что 267 самых богатых людей в мире потеряли статус миллиардера в 34-м ежегодном рейтинге благосостояния журнала. Сейчас в мире насчитывается 2095 долларовых миллиардеров - и рекордное количество их - 1062 - потеряло деньги по сравнению с прошлым годом.

Есть и те, кто, напротив, присоединился к клубу миллиардеров, как например, Эрик Юань, основатель приложения для видеоконференций Zoom. По оценкам журнала, у Юаня, которому принадлежит 20% акций Zoom, состояние достигло 5,5 миллиарда долларов. Приложение стало чрезвычайно популярным во время блокировки коронавируса, так как люди во всем мире используют его, чтобы оставаться на связи. Zoom использовался для всего: от детских дошкольных мероприятий, до мероприятий совета директоров крупнейших корпорация и даже заседаний кабинета министров Великобритании.

Основатель и главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос третий год подряд удержал свой статус самого богатого человека в мире, имея состояние в 113 миллиардов долларов. По оценкам Forbes, его общее состояние сократилось с 131 млрд долларов в прошлом году. Акции Amazon в значительной степени оправились от падения на фондовом рынке, так как большинство услуг компании все еще работают в течение всего периода изоляции.