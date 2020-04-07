Трамп заявил о возможности второй волны денежных выплат американцам

Власти США серьезно обсуждают возможность проведения в стране второй волны единовременных денежных выплат в качестве поддержки граждан в условиях коронавируса. С таким заявлением президент Дональд Трамп выступил в понедельник на брифинге для журналистов в Белом доме.

При этом он подчеркнул, что выступает за выплаты напрямую от федерального правительства, пишет ТАСС. Хозяин Белого дома выразил недовольство тем, как были произведены выплаты в первый раз. Тогда деньги поступали сначала властям штатов, а те уже сами распределяли их населению. Однако, по словам Трампа, в некоторых штатах это происходило очень долго из-за старых компьютеров.

Закон о стимулирующих экономику мерах в размере свыше двух триллионов долларов, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса, Трамп подписал 27 марта. Документом предусмотрена выплата пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу, а граждане смогли получить единовременные выплаты в размере около 1,2 тысячи долларов на человека.

Напомним, США занимают сейчас первое место по числу заразившихся коронавирусом. В стране зафиксированы 362 тысячи случаев заражения, умерли более 10,6 тысячи человек.