У выпускников русских школ за рубежом появится свой образовательный портал

В 2020 году для выпускников школ стран дальнего и ближнего зарубежья заработает образовательный портал "Учись в России!". Там ребята смогут получить доступ к платформе "Облако знаний", которой сейчас уже пользуются российские школьники.

Главная цель проекта, который запущен при поддержке Россотрудничества, привлечь иностранную молодежь к обучению в российских вузах, да так, чтобы они потом остались работать в России.

В "Облаке знаний" можно, например, подготовиться к ЕГЭ - там выложены демо-версии контрольных материалов как для девятых, так и для одиннадцатых классов, также есть электронные рабочие тетради по разным общеобразовательным предметам. Есть и интерактивные презентации, виртуальные лабораторные работы, самостоятельные работы. Также пользователи смогут подключиться к курсу "Русский как иностранный".

Будет, чем заняться и зашедшим в "Облако" учителям. Проект дает учителю возможность "провести" школьника по индивидуальной образовательной траектории при помощи различных интерактивных заданий.