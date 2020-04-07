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07.04.2020 19:31
Рубрика: Общество

Биография в кольцах

В зубе записана история жизни человека
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 75(8129)
Как и древесные кольца, "зубные кольца" являются архивом физиологических переживаний и стрессов человека. Они оставляют на ткани зуба отличительный след. "Зуб - это не статичная и мертвая часть скелета", - говорит Паоло Серрито, ведущий автор исследования. - Он непрерывно приспосабливается и реагирует на физиологические процессы".

Он обследовал зубы людей в возрасте от 25 до 69 лет. Истории их жизни были хорошо известны, в том числе даты беременности, переезда в другой город, сведения о серьезных заболеваниях и т.д. Ученые оценивали, насколько кольца на зубах, их цвет соответствовали тем или иным событиям в биографии людей.

Фото: iStock
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Например, в одной выборке заметили четкую линию, которая соответствовала 17,6-летнему возрасту пациента. Оказалось, что он переехал из сельской местности в город в возрасте 18 лет. Кольца в зубах испытуемых появились примерно в то же время, когда их владельцы переживали роды, системные заболевания и даже были заключены в тюрьму.

Надо отметить, исследователи предупреждают, что это не точная наука. Пока нельзя сказать, какое конкретное событие произошло, просто посмотрев на кольцо. То есть ученые не могут, например, посмотреть на след на неизвестном зубе и определить, что его владелец родил в возрасте 25 лет. Тем не менее это открытие улучшает наше понимание собственной физиологии.

Общество Наука

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