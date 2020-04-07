UFC планирует провести бой Фергюсон - Гэтжи на частном острове

Турнир UFC 249, главным событием которого станет бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, пройдет на частном острове.

Об этом сообщил глава промоушена Дана Уайт во время интервью TMZ. При этом еще в понедельник он обещал сообщить точное место проведения поединков в течение суток.

"Осталось день-два на то, чтобы зарезервировать частный остров, - сказал Уайт. - Там смогут принять участие бойцы из разных стран. Так что 18 апреля UFC докажет всем, что мы вернулись в дело. При этом там будет необходимый медицинский персонал и полностью обеспечена безопасность".

В Twitter тем временем появился полный список участников турнира. Помимо главного боя, в котором сойдутся Фергюсон и Гэтжи, запланированы еще 11 поединков: Джессика Андраде - Роуз Намаюнас, Грег Харди - Йорган Де Кастро, Висенте Луке - Нико Прайс, Кэлвин Каттар - Джереми Стивенс, Жаирзиньо Розенструйк - Фрэнсис Нганну, Юрайя Холл - Жакаре Соуза, Александр Эрнандес - Омар Антонио Моралес, Марлон Вера - Рей Борг, Майкл Джонсон - Хама Ворти, Сиджара Юбэнкс - Сара Морас и Райан Спанн - Сэм Алви.

В турнире помимо Нурмагомедова также не смогли принять участие и другие представители России.