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07.04.2020 16:47
Рубрика: В мире

В Германии запустили "умное приложение" для диагностики коронавируса

Текст: Екатерина Забродина

Во вторник немецкий Институт Коха, который занимается изучением инфекционных заболеваний и отвечает за "коронавирусную" статистику в Германии, официально представил новое мобильное приложение для диагностики COVID-19 и составления интерактивной карты его распространения. Оно будет взаимодействовать с фитнес-трекерами или "умными часами" владельца и передавать данные о его самочувствии прямо программистам Института.

Фото: iStock
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Впрочем, у проекта, который давно анонсировался, нашлось немало критиков. Они считают, что приложение "Сorona" все равно не поможет поставить точный диагноз (это признают и его разработчики), но будет только способствовать нагнетанию паники и мнительности в обществе.

Тем не менее, его готовятся скачать уже миллионы пользователей по всей Германии. Участие в проекте полностью добровольное и в целом анонимное - при установке нужно указать лишь свой почтовый адрес. Но при желании можно также ввести пол, возраст, вес и другие физические характеристики. В сущности, от человека ничего больше не требуется, остальное за него будет делать "умное приложение", синхронизированное с гаджетом.

Если он выявит нарушения сна, повышенную температуру или другие симптомы, свидетельствующие, возможно, об ОРВИ, Институт Коха немедленно получит эту информацию и внесет в интерактивную карту "очаг" потенциального заражения. Так что каждый, кто также имеет к ней доступ, сможет увидеть места, которых стоит избегать. Впрочем, у этого проекта есть очевидные недостатки, в первую очередь, это весьма приблизительные диагностические способности - даже самое "умное" приложение не сможет заменить настоящего доктора, а уж тем более тест на COVID-19. Не говоря уже о том, что причины бессонницы или жара могут быть самые разные.

Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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Тем временем немецкие айтишники в русле все тех же мер про противодействию "короне" продолжают работать над созданием еще одного приложения, которое позволит уже непосредственно отслеживать местонахождение смартфонов, чьи владельцы сидят на карантине с предполагаемым или подтвержденным диагнозом. Предполагается, что его скачивание будет также добровольным, однако Минюст ФРГ, в отличие от Минздрава, выступает против его использования. В любом случае это второе приложение будет готово не раньше середины апреля.

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