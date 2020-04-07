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07.04.2020 18:28
Рубрика: Общество

В Госдуме рассказали об опасных методах профилактики коронавируса

Текст: Татьяна Замахина

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, какими методами ни в коем случае нельзя "страховаться" от коронавируса.

Он подчеркнул, что самолечение антибиотиками или противовирусными средствами может привести к весьма печальному результату. Единственно верное решение при обнаружении у себя симптомов ОРВИ - своевременное обращение за квалифицированной медицинской помощью и строгое соблюдение рекомендаций, подчеркнул парламентарий, которого цитирует пресс-служба "Единой России".

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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- Как только человек прекращает пить противовирусные препараты, он может попасть не просто в исходную точку состояния иммунитета, а в точку, которую трудно прогнозировать, - заявил медик. - Все должны понимать - у каждой болезни, у любого инфекционного процесса есть стадии. В разные стадии нужно использовать разные препараты.

Только врач сможет определить, когда пришло время для того или иного средства.

Коронавирусная инфекция имеет вирусную стадию, а затем возникает так называемая вирусно-бактериальная смешанная пневмония, отметил он. "Вот здесь нужно применять антибиотик, но не раньше. Потому что сам по себе антибиотик угнетает иммунитет, - отметил Морозов. - То есть вы пьете, как вам кажется, лекарство, а в этот момент ваш иммунитет страдает, и вы получаете прямо обратный эффект".

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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- Нельзя дождаться эпидемии и экстренно попытаться выстроить свою жизнь и иммунитет за считанные дни, - добавил он. - Но можно попробовать в период самоизоляции уделить себе максимальное внимание.

Глава комитета напомнил о сбалансированном питании, режиме сна и отдыха, приеме витаминов. "Организму необходимы жирорастворимые витамины - А, Е, К, Д, а также витамин С. Конечно, их можно получать из продуктов, просто не всегда нам удается сделать это в полной мере", - уточнил он.

Также допустимо применять все, что имеет доказанное общеукрепляющее действие - лимон с медом, корень имбиря, чеснок, добавил эксперт.

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