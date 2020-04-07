В Минобороны рассказали, как российские военные помогают Италии и Сербии

Министерство обороны РФ помогает Италии и Сербии в борьбе с короновирусной инфекцией. Как рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании, сейчас сводный отряд Минобороны оказывает помощь Итальянской Республике, еще один российский сводный отряд приступил к оказанию помощи Сербии.

Руководитель сводного отряда Минобороны РФ в Италии, заместитель начальника войск РХБЗ генерал-майор Сергей Кикоть, в частности, доложил министру, что сводный отряд провел дезинфекцию в 36 из 65 лечебно-оздоровительных учреждениях с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в провинции Бергамо. "Обеззаражено более 270 тысяч квадратных метров внутренних объемов помещений, прилегающих территорий и дорог", - сказал Кикоть.

Кроме того, российские врачебно-сестринские бригады медицинской службы проводят круглосуточное дежурство и лечение больных в полевом госпитале в Бергамо.

Кикоть подчеркнул, что личный состав здоров и обеспечен всеми видами довольствия, а техника находится в исправном состоянии.

В свою очередь, руководитель сводного отряда Минобороны России в Сербии генерал-майор Михаил Чернышов доложил министру, что отряд уже провел дезинфекцию на 10 медицинских объектах в 3 сербских городах - Белград, Валево, Бачка-Топола. "Обработано 34 здания общей площадью 121,5 тыс. кв. м и 6 участков дорог с твердым покрытием общей площадью 38,5 тыс. кв. м.", - доложил Чернышов.

По его словам, медицинские бригады провели санитарно-эпидемическую и лечебно-эвакуационную оценку системы медицинского обеспечения в 10 городах.

"Четыре врачебно-сестринские бригады осуществляют лечение больных в трех медицинских центрах в городах Белград и Валево в сменном режиме", - рассказал генерал.