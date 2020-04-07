В Минске в ботаническом саду раньше времени расцвели тюльпаны и гиацинты

К сюрпризам природы в белорусском ботаническом саду ученые, судя по всему, не только годами приучены, но и с восторгом на них реагируют. Вот и в високосном году здесь на две недели раньше, чем обычно, уже начали распускаться тюльпаны и гиацинты. Об этом сообщил научный сотрудник сада НАН Беларуси Юлия Рыженкова.

Наблюдая за сюрпризами погоды, ученые обратили внимание, что уже "начинают распускаться тюльпаны Кауфмана и Фостера. Хотя в связи с тем, что погода еще переменчивая, по ночам морозно и холодно, они зацветают неравномерно и недружно. Правда, поздние сорта уже на стадии бутонизации. Начинают цвести и гиацинты - тоже раньше обычного. На это повлияла, в том числе, и теплая зима", - уточнила научный сотрудник, передает БЕЛТА.

Всего в коллекции ботанического сада, по ее словам, около 600 сортов тюльпанов различных видов зарубежной и отечественной селекции, сезон цветения которых приходится на начало мая, а цветение гиацинтов наблюдается в последней декаде апреля.

Кстати, стоит добавить, что в этом году уже отцвели подснежники и крокусы, зато начинают распускаться примулы, ранние сорта нарциссов, пушкиния, сцилла сибирская. Словом, ботанический сад продолжает работу в штатном режиме и ждет своих постоянных поклонников.