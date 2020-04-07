В Могилеве представят авторское исполнение песни "День Победы"

Торжествующую мелодию со слезами на глазах "День Победы", рожденную творческим союзом почти полвека назад Владимиром Харитоновым и Давидом Тухмановым, решили по эстафете передать студенты и преподаватели Белорусско-Российского университета в Могилеве.

Они представят к 9 Мая авторское исполнение бессмертного шлягера, рассказала руководитель вузовского клуба Лидия Демидова, подчеркнув, что инициатива "призвана сплотить молодых людей и отдать дань уважения героям военных лет".

При подготовке молодежных мероприятий к юбилейной дате было решено "сделать акцент на онлайн-проектах", пояснила она, назвав самым ярким из них акцию "Белорусско-Российский университет поет вместе", посвященную 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Авторы творческой идеи предложили студентам, преподавателям и даже выпускникам университета снять на мобильный телефон или видеокамеру исполнение куплета, припева или всей песни, которую с таким проникновением исполняли в разные годы Муслим Магомаев и Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха и Лев Лещенко. Организаторы не ограничивают творческую фантазию потенциальных участников. Композицию можно записать под фонограмму или гитару, исполнить речитативом или сделать битбокс.

Все музыкальные салюты, по словам Демидовой, "будут объединены в один видеоклип, посвященный героической дате. Он станет голосом памяти тех, кто подарил нам мир и будет транслироваться на официальном сайте и в соцсетях университета".