В столичных такси появились перегородки между водителями и пассажирами. Эти экраны в обновленных машинах, говорят в таксопарках, защищают не только от вирусов, но и от агрессивных и болтливых клиентов.

Напомню, такси продолжают работать в Москве в обычном режиме, но сотрудники правоохранительных органов вправе остановить их и поинтересоваться у пассажира целью поездки. В последние дни заказов у таксистов стало значительно меньше. По данным департамента транспорта, число поездок у них снизилось почти на 65%. Работают таксисты в медицинской маске и силиконовых перчатках, в салоне обязательно должен быть дезинфицирующий гель для рук. И вот теперь появилась еще и прозрачная перегородка между водительским креслом и задним сиденьем. "Она гарантированно исключает распространение вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Первые машины с такими перегородками уже курсируют по городу. Идут переговоры с таксопарками-партнерами об условиях оборудования всех автомобилей такси", - рассказал Георгий Лобушкин, руководитель пресс-службы "Ситимобил".

Изготавливаются перегородки из прозрачного гибкого пластика с облегченным каркасом, причем производятся они под определенный модельный ряд, что позволяет устанавливать их в салонах даже тесных легковушек. "Не исключено, что перегородки останутся и после пандемии, но не во всех машинах и станут дополнительной опцией, которую могут заказать пассажиры, - продолжает Лобушкин. - Такой же, как, скажем, детское кресло или условия для перевозки животных".

"Перегородки и у нас уже в производстве, совершенно точно они появятся в ближайшее время в машинах, на которых мы возим врачей, - рассказали в Яндекс-Такси. - Это специальный проект по перевозке терапевтов и соцработников, которые заботятся о тех, кто болеет на дому или сидит на карантине. Мы готовы оказать содействие и другим таксопаркам в установке таких перегородок".