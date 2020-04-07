Новости

Появились кадры нового сериала от автора "Американской истории ужасов" 19:10
В Турции из-за самоизоляции в четыре раза увеличилось число разводов 19:09
Сальма Хайек рассказала о своей долгожданной роли супергероя 19:08
У главврача больницы им. Давыдовского в Москве подтвердился коронавирус 18:57
Центр "Вектор" готов перейти к первой фазе исследований вакцины от коронавируса в мае 18:53
Кто из южноуральцев получит пособие в 15 тысяч рублей 18:50
Путин: Мы пройдем этот непростой этап с минимальными потерями 18:49
"Русская Медиагруппа" отменила для региональных партнеров оплату франшизы 18:43
Центр "Вектор" 13 апреля поставит в регионы тесты на иммунитет к коронавирусу 18:40
У мультфильма Pixar "Вперед" появится приквел 18:40
Менеджеров "Крымэнерго" задержали по подозрению в мошенничестве 18:30
В Госдуме рассказали об опасных методах профилактики коронавируса 18:28
Дочь Сергея Доренко получила травмы в конфликте с соседкой 18:24
Названа официальная дата премьеры продолжения "Капитана Марвел" 18:22
Toyota передаст российским врачам автомобили для борьбы с коронавирусом 18:18
В Петербурге пациент сбежал из закрытой на карантин больницы 18:08
Путин обсудит с губернаторами борьбу с коронавирусом 18:04
Площадь пожара в зоне Чернобыльской АЭС увеличилась в три раза 18:04
Принц Гарри и Меган Маркл назовут свою компанию в честь сына 18:01
Самая дорогая Lada Xray Cross: раскрыта цена и дата начала продаж 18:00
Путину рассказали, когда будут известны результаты самоизоляции 17:58
Вице-президент РСПП призвал поддержать промышленные предприятия 17:55
СМИ: В Москве избили экс-солиста группы "На-На" Валерия Юрина 17:52
Минеральную воду со Ставрополья отправят в больницу в Коммунарке 17:42
Netflix опубликовал трейлер нового боевика с Крисом Хемсвортом 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
07.04.2020 18:30
Рубрика: Экономика

За стеклом

В такси появились перегородки между водителями и пассажирами
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Федеральный выпуск № 75(8129)
В столичных такси появились перегородки между водителями и пассажирами. Эти экраны в обновленных машинах, говорят в таксопарках, защищают не только от вирусов, но и от агрессивных и болтливых клиентов.
Число поездок на такси из-за пандемии в столице снизилось на 65%. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Число поездок на такси из-за пандемии в столице снизилось на 65%. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Число поездок на такси из-за пандемии в столице снизилось на 65%. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Напомню, такси продолжают работать в Москве в обычном режиме, но сотрудники правоохранительных органов вправе остановить их и поинтересоваться у пассажира целью поездки. В последние дни заказов у таксистов стало значительно меньше. По данным департамента транспорта, число поездок у них снизилось почти на 65%. Работают таксисты в медицинской маске и силиконовых перчатках, в салоне обязательно должен быть дезинфицирующий гель для рук. И вот теперь появилась еще и прозрачная перегородка между водительским креслом и задним сиденьем. "Она гарантированно исключает распространение вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Первые машины с такими перегородками уже курсируют по городу. Идут переговоры с таксопарками-партнерами об условиях оборудования всех автомобилей такси", - рассказал Георгий Лобушкин, руководитель пресс-службы "Ситимобил".

Фото: Елена Мелихова/РГ
В России появилось антивирусное такси

Изготавливаются перегородки из прозрачного гибкого пластика с облегченным каркасом, причем производятся они под определенный модельный ряд, что позволяет устанавливать их в салонах даже тесных легковушек. "Не исключено, что перегородки останутся и после пандемии, но не во всех машинах и станут дополнительной опцией, которую могут заказать пассажиры, - продолжает Лобушкин. - Такой же, как, скажем, детское кресло или условия для перевозки животных".

"Перегородки и у нас уже в производстве, совершенно точно они появятся в ближайшее время в машинах, на которых мы возим врачей, - рассказали в Яндекс-Такси. - Это специальный проект по перевозке терапевтов и соцработников, которые заботятся о тех, кто болеет на дому или сидит на карантине. Мы готовы оказать содействие и другим таксопаркам в установке таких перегородок".

Экономика Транспорт Общественный транспорт Правила работы такси

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин спросил вирусологов о перспективе сокращения нерабочих дней
Генпрокуратура будет следить за самоизоляцией вернувшихся из-за границы
Банк России опустил курс доллара ниже 76 рублей
Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Россия подтвердила свое участие в заседании ОПЕК+ 9 апреля
Карантин снизит цены на жилье
Какие законы вступают в силу в апреле