В Москве воздух прогреется до +8 градусов

В столичном регионе сегодня под действием антициклона воздух постепенно начнет прогреваться, максимальная его температура будет +8 градусов. Об этом "РГ" сообщили в Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, в утренние часы будет холодно, однако днем под действием солнечных лучей воздух начнет прогреваться.

"Температура воздуха днем +7...+8 градусов, по области до +10, осадков не ожидается, стихнет и ветер, его порывы не превысят 10 метров в секунду", - рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - По нашему прогнозу, к четвергу - пятнице воздух сможет прогреться до +12..+14 градусов, да и ночная температура не будет минусовой, как в начале нынешней недели".

Кстати, самым теплым 7 апреля было в 1975 году. Тогда воздух прогрелся до +21,5 градуса. А в далеком 1896 году на термометре было -13,8 градуса.