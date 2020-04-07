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07.04.2020 14:13
Рубрика: В мире

В немецких школах введут "коронавирусные баллы"

Текст: Екатерина Забродина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Немецкие школьники останутся на домашнем обучении еще почти две недели - до 20 апреля, пока в Германии не будет снят карантин в связи с эпидемией коронавируса. По крайней мере, на эти сроки сейчас ориентируются учебные заведения, закрытые по решению федерального правительства и земель. Тем временем немецкий профсоюз работников образования и науки предложил на время ввести новую систему оценок - так называемые "коронавирусные баллы".

Фото: Мария Ленц / Комсомольская Правда
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Как заявил глава профсоюза Марлис Тепе изданиям "Редакционной сети Германии", эти баллы должны начисляться в дополнение к традиционным оценкам. При их выставлении следует учитывать "предшествующие достижения" учащихся. "В спорных или пограничных ситуациях учителю необходимо делать выбор в пользу ученика", - заявил господин Тепе. Таким образом, детям будет проще адаптироваться к стрессовой ситуации, в которой они поневоле оказались. В любом случае эту идею предстоит обсудить со всеми федеральными землями.

Тем временем многие регионы уже приняли решение о переносе экзаменов, в том числе выпускных. Например, в Баварии, которая первой "ушла на карантин", не дожидаясь централизованного решения, письменные экзамены начнутся 20 мая вместо 30 апреля. Откроет их немецкий язык, затем, 26 мая, баварские школьники будут сдавать математику, а 29 мая - специализированный предмет. Устные экзамены перенесены с 15-го на 26 июня.

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