В Полтаве разбили мемориальную доску в память Петлюры

Памятная доска, установленная в Полтаве в честь лидера украинских националистов времен Гражданской войны Симона Петлюры, была разбита неизвестными. Об этом сообщает в своем Facebook Вадим Ямщиков, депутат Полтавского горсовета.

Симон Петлюра прославился в 1917-1921 годах в качестве одного из лидеров украинских националистов. Периодически сотрудничал с Германией, Польшей и другими странами, а также с Белым движением и с большевиками. Был известен еврейскими погромами, жестокими расправами с неугодными. После поражения от Красной армии бежал за рубеж. В 1926 году убит в Париже Шоломом Шварцбардом, мстившим за смерть родственников во время организованных Петлюрой погромов.

В последние годы Петлюра стал на Украине одним из символов националистов, в его честь названы несколько улиц в различных населенных пунктах, а в Виннице в 2017 году ему открыт памятник.