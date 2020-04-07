В Роспотребнадзоре рассказали, где можно сдать тест на COVID-19

Новости

В Оренбурге депутаты на свои деньги купят продукты для нуждающихся 16:10
СК расследует публикацию фейка о бегстве врачей из больницы в Уфе 16:09
На Кубани сотрудника ГИБДД обвинили во взятке в 1,5 млн рублей 16:09
В России появилась самая дорогая версия Hyundai Solaris 16:03
Армения закрывает въезд для всех иностранцев 16:02
Минтруд предложил выдавать инвалидам ТСР по адресу проживания 15:57
В закрытом зоопарке Гонконга впервые за 10 лет начали размножаться панды 15:54
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония 15:44
Сингапур столкнулся со второй волной коронавируса 15:42
Медведев назвал принудительные отпуска в условиях коронавируса незаконными 15:35
В Петербурге при госпитализации начнут брать тест на коронавирус 15:34
В штате Сан-Паулу спрогнозировали более 100 тысяч смертей от коронавируса 15:29
Совершенно новая камера появится в смартфонах в следующем месяце 15:24
"Триумфы" Балтфлота отразили условный ракетный удар по Калининграду 15:23
Футболист Александр Кокорин останется в "Сочи" до конца сезона 15:20
На телефон 112 в Москве с вопросами о COVID-19 позвонили более 3 тысяч раз 15:20
В СКФО появился первый центр с правом подтверждать COVID-19 15:20
В Зальцбурге отменили майский фестиваль Пятидесятницы 15:16
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности 15:16
В Петербурге в Покровской больнице выявлены шесть случаев COVID-19 15:14
В Минобороны рассказали, как российские военные помогают Италии и Сербии 15:13
Москвичи увидят суперлуние 15:09
Круизный лайнер MSC Magnifica стал местом изоляции для 2 тысяч пассажиров 15:08
Белый медведь парализовал работу на мурманском судне 15:04
Видео: байкер хотел восхитить публику кульбитами, но сумел лишь насмешить 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
07.04.2020 15:52
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, где можно сдать тест на COVID-19

Текст: Ольга Игнатова
За последнюю неделю число исследований на COVID-19 в России увеличилось с 34-36 тысяч ежедневно до практически 59 тысяч исследований в сутки. Об этом "Российской газете" сообщили в Роспотребнадзоре.

А где и как еще можно сдать тест на опасный вирус?

"Проведением тестов на коронавирусную инфекцию по назначению врача занимаются лаборатории Роспотребнадзора, лаборатории государственных медицинских организаций, - пояснили "РГ" в ведомстве. - Самостоятельно по желанию без назначения врача и при отсутствии симптомов можно сдать тест в частных лабораториях (сегодня это три лаборатории: "Гемотест", "Хеликс" и ЦМД)".

Компания "Инвитро" не рискнула брать тесты на коронавирус

Стоимость исследования составляет порядка 2 тысяч рублей. В отделениях ЦДМ (Центра молекулярной диагностики) предусмотрен бесконтактный забор биоматериала. Пациент самостоятельно берез мазок из ротоглотки и передает сотруднику центра, который приедет на дом после заказа исследования.

Результаты исследования готовы через один-два дня.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Банк России опустил курс доллара ниже 76 рублей
Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Минпромторг направил в регионы более 25 миллионов масок
Россия подтвердила свое участие в заседании ОПЕК+ 9 апреля
За сутки в России подтверждено 1154 случая COVID-19 в 43 регионах
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ