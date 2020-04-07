В Роспотребнадзоре рассказали, где можно сдать тест на COVID-19

За последнюю неделю число исследований на COVID-19 в России увеличилось с 34-36 тысяч ежедневно до практически 59 тысяч исследований в сутки. Об этом "Российской газете" сообщили в Роспотребнадзоре.

А где и как еще можно сдать тест на опасный вирус?

"Проведением тестов на коронавирусную инфекцию по назначению врача занимаются лаборатории Роспотребнадзора, лаборатории государственных медицинских организаций, - пояснили "РГ" в ведомстве. - Самостоятельно по желанию без назначения врача и при отсутствии симптомов можно сдать тест в частных лабораториях (сегодня это три лаборатории: "Гемотест", "Хеликс" и ЦМД)".

Стоимость исследования составляет порядка 2 тысяч рублей. В отделениях ЦДМ (Центра молекулярной диагностики) предусмотрен бесконтактный забор биоматериала. Пациент самостоятельно берез мазок из ротоглотки и передает сотруднику центра, который приедет на дом после заказа исследования.

Результаты исследования готовы через один-два дня.