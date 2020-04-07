В России хотят запретить замедлять смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает наложить запрет на использование программного обеспечения, которое "необоснованно сокращает" срок работы устройств.

Также в ФАС предлагают запретить компаниям вводить потребителей в заблуждение, умалчивая часть существенной информации о товаре, и не связывать функциональные возможности устройств со сроком износа аккумуляторной батареи.

Инициатива ведомства, как пишет РБК, может коснуться компаний Apple и Samsung, которые замедляли работу смартфонов. В компаниях подчеркивали, что это делалось с целью не допустить аварийное отключение смартфона в моменты пиковых нагрузок, когда аккумулятор со сниженной емкостью не может выдавать необходимую мощность.

Компании обвиняли в том, что они скрывали факт замедления работы устройств. Позднее в смартфонах появилась возможность не ограничивать пиковую мощность.