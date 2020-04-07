В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 5,4 тысячи человек

Штат Нью-Йорк поставил печальный рекорд в США по количеству летальных исходов в течение одного дня из-за эпидемии короновируса. Как сообщил губернатор штата Эндрью Куомо, во вторник от инфекции COVID-2019 скончался 731 человек.

Всего в Нью-Йорке от короновируса нового типа погибли 5489 американцев, сообщает The New York Times. По всей стране число жертв заболевания приближается к 11 тысячам, а количество инфицированных превысило 380 тысяч человек.

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп призвал граждан своей страны готовится к "очень тяжелым" временам. "Нас ждут очень тяжелые две недели, а затем, надеюсь, как прогнозируют эксперты… мы увидим свет в конце тоннеля. Но это будут две очень болезненные недели", - заявил 1 апреля американский лидер.