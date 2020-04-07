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07.04.2020 12:07
Рубрика: В мире

В США выявили "навечно" зараженные химикатами военные объекты Пентагона

Текст: Александр Гусаров

Количество "навечно" зараженных химикатами военных объектов США на территории Америки гораздо больше, чем об этом заявляют в Пентагоне. Как выяснили американские ученые из неправительственной организации Environmental Working Group (EWG), на текущий момент следы ядовитых химических веществ обнаружены почти в семи сотнях локаций по всей стране.

Как сообщает ресурс military.com, в феврале министерство обороны США сообщало о 651 действующем и бывшем военном объекте, возможно, имеющем признаки химзаражения. Однако, по данным EWG, следы неразлагающихся полифторалкильных веществ (PFAS), способных нанести непоправимый вред здоровью человека, присутствуют как минимум в 678 местах.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Согласно данным американских ученых, находящиеся в применяемой войсками США противопожарной пене компоненты PFAS являются "вечными", поскольку не разлагаются в природе. Ранее сообщалось, что такие химикаты накапливаются в организмах людей, провоцируя массу тяжелых заболеваний - от рака и поражения печени до изменений в костных структурах новорожденных и грудных детей.

"PFAS заражают кровь каждого американца и связаны с очень серьезными проблемами со здоровьем. Использование Пентагоном пены с высокими уровнями полифторалкильных веществ непропорционально повлияли на военнослужащих, членов их семей и соседние сообщества", - заявил вице-президент EWG Скотт Фабер.

Напомним, осенью прошлого года в ФРГ обвинили расквартированные в Германии подразделения армии США в химическом заражении территории у немецкого города Ансбах. Впервые последствия пребывания "токсичных союзников" в этом регионе баварцы почувствовали еще в 2016 году, когда были выявлены следы ядовитой субстанции. "Семьи в Ансбахе пили загрязненную воду на протяжении длительного времени. А американская армия ведет себя безответственно и неприемлемо", заявлял местный немецкий политик Борис-Андре Мейер и требовал от федеральных властей своей страны срочно исправить ситуацию.

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