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07.04.2020 19:09
Рубрика: В мире

В Турции из-за самоизоляции в четыре раза увеличилось число разводов

Текст: Александр Саможнев

В Турции в четыре раза увеличилось количество разводов в связи с режимом самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса, сообщает портал газеты dailysabah.com.

По словам адвоката Энгина Кары, с начала самоизоляции количество людей, звонящих в офис с просьбой о разводе, увеличилось в четыре раза по сравнению с январем.

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Адвокат полагает, что в будущем социологический эффект коронавируса проявится более четко. Однако уже сегодня по серьезному увеличению числа бракоразводных дел можно сделать вывод о потрясении в обществе, оказавшем влияние на семейную жизнь людей.

Подобный эффект возникает в том случае, когда супружеские пары не демонстрируют склонности к общению, не могут принимать совместное решение, как распорядиться свободным временем, пояснила со своей стороны клинический психолог Филиз Якмаз Басылган. Эксперт подчеркнула, что имевшиеся до этого проблемы усиливаются, что и приводит к решению о разводе. "Пары должны уважать друг друга и наслаждаться общением, вместо того, чтобы подвергаться в тесном помещении негативному воздействию", - рекомендует специалист.

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