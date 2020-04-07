В закрытом зоопарке Гонконга впервые за 10 лет начали размножаться панды

В гонконгском зоопарке Ocean Park, опустевшим из-за отсутствия посетителей во время карантина, начали спариваться гигантские панды, сообщается на сайте зоопарка.

Две гигантские панды, самец Ле Ле и самка Ин Ин, живут в Ocean Park уже 14 лет. Последние десять лет служители пытались их принудить к соитию, но безуспешно. И только сейчас, когда не стало посетителей, у животных проснулся инстинкт размножения.

Зоопарк закрыт для посещения с конца января. В марте, как отмечают сотрудники, поведение панд изменилось - самец стал искать запахи самки и метить территорию.

Беременна ли Ин Ин - пока неясно. Если да, то по ее поведению это станет заметно примерно в конце июня. Физиология панд такова, что аппаратным методом подтвержить беременность можно только с помощью ультразвукового сканирования за две-три недели до родов. Беременность панды может длиться от 72 до 324 дней.