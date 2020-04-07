Валерий Тодоровский посоветовал, какие фильмы смотреть в самоизоляции

Как трудно выбрать, что именно смотреть, когда сейчас в онлайн-формате проходит столько интересного. Но, к счастью, в обществе есть авторитетные люди, к мнению которых прислушиваются многие. И мы составили вместе с несколькими из них "именные списки" фильмов и сериалов. Принцип был один - рекомендовать, как для себя и своих близких. Самое любимое и проверенное. Если хочется - прокомментировать. Если нет - только названия. Зрителям остается только довериться и прислушаться.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Валерий Тодоровский, режиссер
- Я еще не разгреб свои дела и обязательства, поэтому засесть смотреть кино пока не получилось. Но если этот момент наступит, я, конечно, буду пересматривать мои любимые ДЛИННЫЕ фильмы.
1 "Клан Сопрано"
2 "Клиент всегда мертв"
3 "Сцены из семейной жизни"
4 "Фанни и Александр"
5 "Крестный отец"
6 "Солярис"
7 "Казино" Мартин Скорцезе
8 "Мюнхен" Стивен Спилберг
9 "Барри Линдон"
10 "Магазин на площади" Ян Кадар и Эльмар Клосс
11 "Зодиак" Дэвида Финчера
12 "20 век" Бернардо Бертолуччи
13 "На исходе дня" Джеймс Айвори
14 "Посредник" Джозеф Лоузи
15 "День Саранчи" Джона Шлезингера
16 "Сладкая жизнь" Федерико Феллини
И ко всему этому я бы перечитал "Анну Каренину", конечно.