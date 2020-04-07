Видеопроект "Сказки на ночь" познакомит детей с фольклором народов России

Новый детский онлайн-проект "Сказки на ночь" познакомит самых маленьких зрителей со сказками народов России. Слушать сказки в исполнении известных актеров, музыкантов и общественных деятелей в сопровождении лучших классических музыкантов страны можно каждый вечер в 21.00 по московскому времени в онлайн-кинотеатре Okko.

Первая сказка, которую прочитала Ирина Хакамада, уже доступна в бесплатной медиатеке "Когда мы дома".

По словам руководителя Российского движения школьников Марии Уваровой, новый проект позволить объединить старших и младших участников движения в общей работе над проектом. "Они вместе смогут "оживить" сказку, создав прекрасные рисунки или подготовив постановку", - объясняет она.

Еще одним организатором проекта стала "Литературная газета". Главный редактор Максим Замшев верит в то, что, если сидеть дома и слушать сказки в исполнении интересных людей, жизнь даже в условиях карантина и самоизоляции превратится в сказку.

Создатели "Сказки на ночь" постарались подобрать уникальные и малоизвестные фольклорные произведения народностей и этнических групп, проживающих на территории России. Марийские, алтайские, кабардинские и другие сказки будут читать профессор Московской консерватории Евгения Кривицкая, поэт, актер и реставратор Всеволод Емелин, писатель и профессора МГУ Александр Варламов, поэт и музыкант Вадим Степанцов, писатели Сергей Лукьяненко, Гузель Яхина, Дарья Донцова, Валерий Воскобойников, Денис Драгунский.

Для самых внимательных маленьких слушателей Российское движение школьников и "Литературная газета" объявляют конкурс творческих работ. Детям 8-12 лет предлагают нарисовать рисунок, а ребятам постарше создать видео- или аудиопостановку. Все подробности на сайте: www.рдш.рф.