Власти Мексики пригрозили миллионными штрафами за обход запрета на торговлю

Торговля во время пандемии коронавируса обернется миллионными штрафами. Власти Мексики напомнили об ответственности предпринимателям из штата Веракрус на востоке страны. За отказ следовать предписаниям придется заплатить до трех миллионов песо (порядка 120 тысяч долларов). Об этом пишет газета Milenio со ссылкой на представителя прокуратуры по защите прав потребителя Бруно Санчеса.

"Пляжи региона по-прежнему заполняют туристы и обслуживающие их предприниматели. Добровольно покидать побережья люди отказываются, ссылаясь на то, что не верят в опасность коронавируса", - пояснения собеседника приводит ТАСС.

По официальным данным, число заразившихся новым вирусом в стране превысило две тысячи человек, зарегистрировано 94 летальных исхода. О первом пациенте с коронавирусом власти Мексики сообщили 28 февраля. А уже 30 марта правительство латиноамериканской страны объявило о ведении режима ЧС в сфере здравоохранения и приостановке всех видов деятельности, не имеющих первостепенного значения.