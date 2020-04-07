Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности

Новый проект предоставил пользователям Сети возможность виртуально водрузить знамя над Рейхстагом.

"Неизвестный знаменосец" - это история, которую вы проживете от лица обычного советского солдата прямо на крыше Рейхстага весной 1945 года", - сообщается на странице проекта, созданного РИА Новости в партнерстве с Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России".

Пользователям также предстоит узнать, историю еще нескольких красных стягов, установленных над столицей побежденной Германии в 1945 году.