Володин призвал оперативно обеспечить врачей масками

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал в короткие сроки обеспечить масками и спецодеждой медицинский персонал поликлиник. Такую просьбу спикер озвучил в ходе онлайн-встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с фракцией "Справедливая Россия", в которой принимал участие.

Он адресовал обращение в оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Госдумы.

- Те, кто работает в поликлиниках, ходит по вызовам, встречается с пациентами, должен быть защищен, - уверен Володин. - Нет в достаточном количестве масок, нет в достаточном количестве других защитных средств.

Важно сделать все для того, чтобы "врачи чувствовали поддержку и сами не становились инфицированными, исполняя свой врачебный долг", заявил парламентарий.

Он привел данные о том, что нехватка медицинских масок, одежды и других защитных средств наблюдается во многих поликлиниках страны.

Глава нижней палаты также предложил включить депутатов в региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом. Михаил Мишустин поддержал эту инициативу, сообщила советник спикера Анастасия Кашеварова.