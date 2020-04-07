Володин призвал оперативно обеспечить врачей масками

Он адресовал обращение в оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Госдумы.
- Те, кто работает в поликлиниках, ходит по вызовам, встречается с пациентами, должен быть защищен, - уверен Володин. - Нет в достаточном количестве масок, нет в достаточном количестве других защитных средств.
Важно сделать все для того, чтобы "врачи чувствовали поддержку и сами не становились инфицированными, исполняя свой врачебный долг", заявил парламентарий.
Он привел данные о том, что нехватка медицинских масок, одежды и других защитных средств наблюдается во многих поликлиниках страны.
Глава нижней палаты также предложил включить депутатов в региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом. Михаил Мишустин поддержал эту инициативу, сообщила советник спикера Анастасия Кашеварова.