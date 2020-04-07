Центризбирком пока не обсуждал вопрос о переносе Единого дня голосования в связи с эпидемией коронавируса, заявила вчера секретарь ЦИК Майя Гришина. Однако эта ситуация ускорила работу по переводу избирательных процедур в электронную форму.

Ранее ряд СМИ сообщили о возможности переноса региональных выборов с 13 сентября на декабрь 2020 года или даже на сентябрь 2021 года. "В Центральной избирательной комиссии не обсуждалась в настоящее время тема переноса Единого дня голосования", - сказала Гришина в ходе "круглого стола", который прошел в формате видеоконференции и был посвящен работе избирательной системы в режиме самоизоляции. "Что касается сроков, когда нужно будет принимать решение о выборах, которые должны состояться в сентябре, то это середина июня", - добавила секретарь ЦИК. В комиссии надеются, что к этому времени ситуация с коронавирусом "значительно улучшится" и причины переносить голосование отпадут. В противном случае у ЦИК есть право отложить выборы, оно предусмотрено принятым недавно законом, в котором прописаны полномочия правительства вводить режим ЧС и повышенной готовности. На этом основании комиссия уже приостановила 102 муниципальные кампании, запланированные на апрель-июнь. Гипотетический перенос выборов губернаторов и заксобраний не будет иметь серьезных последствий для работы органов власти в регионах. "С точки зрения действующего законодательства и Конституции гарантируется непрерывность власти, поэтому пока не будут избраны новые органы и должностные лица, прежние должны исполнять свои полномочия, исходя из того мандата, который им дали избиратели на прошлых выборах", - пояснила Майя Гришина.

Гипотетический перенос выборов губернаторов и заксобраний не будет иметь серьезных последствий для работы органов власти в регионах

Пока в приоритете у ЦИК традиционное голосование, но ситуация с коронавирусом подстегнула работу по внедрению электронных процедур. Этими вопросами комиссия занимается уже десять лет, в сентябре прошлого года состоялся первый эксперимент по проведению электронного дистанционного голосования - в трех округах столицы его применили на выборах депутатов Мосгордумы. На днях ЦИК получит результаты научного исследования, которое поможет решить две проблемы, связанные с электронным форматом. Это идентификация избирателя и сохранение тайны голосования.

Сейчас в Госдуме находится законопроект, который предусматривает проведение экспериментов с электронным голосованием в этом и следующем годах - также "на московской площадке", напомнила Гришина. "То есть жизнь нам говорит - этим надо заниматься еще более активно, - подчеркнула она. - Сказать, что в ЦИК уже есть какое-то окончательное решение, я не могу, но это решение сейчас весьма интенсивно вырабатывается". Другие участники "круглого стола" уверены, что будущее - за электронными форматами. В частности, сбор подписей в поддержку кандидатов уже можно проводить через портал госуслуг. Как заявил "РГ" зампред комиссии Николай Булаев, перевести эту процедуру в электронный формат можно будет лишь тогда, когда все граждане России заведут профили на портале.