ВОЗ не рекомендует постоянно носить маски здоровым людям

Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить медицинские маски для защиты во время пандемии коронавируса только врачам и людям с признаками простуды. Об этом сообщил на брифинге генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус.

Средствами индивидуальной защиты - респираторами и масками - должны пользоваться медики. Это необходимо, чтобы защитить врачей от заражения.

Масок сейчас не хватает во всех странах, охваченных эпидемией. Поэтому в ВОЗ обеспокоены, что избыточное использование масок населением только усугубляет нехватку.

"Для населения мы рекомендуем использование медицинских масок зараженными и теми, кто за ними ухаживает на дому", - отметил глава ВОЗ.

Более подробные пояснения по поводу ношения масок "Российской газете" в эксклюзивном интервью дал заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Маски абсолютно необходимы медикам, так как у них высокая вирусная нагрузка, ведь они контактируют с большим количеством инфицированных. Но это другие маски, с высокой степенью защиты, - пояснил Александр Горелов. - Если говорить об обычной ситуации, дома надевать маску нужно, только если вы ухаживаете за больным с признаками ОРВИ. Вы же не можете знать, какая именно у него инфекция.

А на улице маски вообще не нужны. На открытом воздухе получить высокую концентрацию вируса невозможно. Но если вы идете в закрытое помещение с большим количеством людей - в метро, магазин и т. д., - тут, да, надо надеть маску. Мы же говорим о капельной инфекции - тут маска хоть и не обеспечит 100-процентную защиту, но поможет уменьшить риск заразиться.

Только носите маску правильно: она должна плотно прилегать к лицу, закрывая нос и рот (многие почему-то закрывают только рот). И если уже надели - то когда снимаете, повторно не надевайте. Вообще обычная медицинская маска работает не больше 1-2 часов. Потом ее нужно поменять, а использованную утилизировать".

Полностью интервью с Александром Гореловым будет опубликовано в ближайшем выпуске "РГ-Недели".