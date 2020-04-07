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07.04.2020 11:03
Рубрика: В мире

ВОЗ отвергла инициативу Франции о тестировании вакцины от COVID-19 в Африке

Текст: Александр Саможнев

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осудила предложение французских ученых о тестировании вакцины против коронавируса в Африке как "расистское", сообщает телеканал ORF.at.

Фото: Олег Кирьянов/РГ
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"Расистские рассуждения ни к чему хорошему не приведут и дело не продвинут. Это противоречит духу солидарности. Африка не может и не будет областью тестирования какой-либо вакцины", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он назвал предложения французов "пережитком колониального менталитета". По словам чиновника, ВОЗ будет "следовать всем правилам для тестирования любой вакцины или терапевтического средства по всему миру, будь то в Европе, Африке или где-то еще".

Поводом для громкого заявления руководства ВОЗ послужила дискуссия, состоявшаяся в начале апреля в эфире телеканала LCI, в ходе которой два видных французских ученых допускали возможность тестирования вакцины в Африке. Якобы именно там можно добиться качественных результатов, "так как в африканских государствах нет масок и возможностей для лечения в условиях интенсивной терапии", утверждал главный врач парижской больницы Кочана Жан-Поль Мира. С ним согласилась директор Государственного научно-исследовательского учреждения INSERM Камилла Лохт. Она подтвердила, что "действительно имеются планы о проведении таких исследований в Африке, Европе и Австралии". Позднее эксперты извинились за свое поведение. Они пояснили, что ничего предосудительного сделать не хотели, лишь поднять дискуссию по борьбе с коронавирусом.

Фото: AP Photo/Luca Bruno
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Заявление французов вызвало протест на африканском континенте. На местах заболевание рассматривают как "вирус белых". При этом отмечается, что Африка долгое время была избавлена от коронавируса, однако с марта эпидемия проникла и туда, и, как оказалось, во многих случаях следы вели в Европу. То, что предложение о тестировании вакцины в регионе последовало от бывшей колониальной державы, вызвало особое возмущение. Коллектив адвокатов из Марокко объявил, что намерен подать иск против главврача Мира за расистское оскорбление. С французской стороны заявили, что слова врачей были вырваны из контекста в ходе телепередачи.

В социальных сетях заявления экспертов также вызвало гневную критику. "Пробовать вакцину от Covid-19 в Африке? Эти два парня - врачи или клоуны? Это своего рода расизм, который я никогда не мог себе представить. Позорно и неприемлемо! Мы все должны держаться вместе и работать рука об руку, чтобы бороться с опасным вирусом", - написал защитник мюнхенской Баварии Дэвид Алаба в Twitter. Его поддержали другие известные африканские футболисты Дидье Дрогба и Это'О.

Между тем в Африке общее число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом превысило 9 тысяч, 444 человека умерли от заболевания.

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