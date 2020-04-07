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07.04.2020 12:53
Рубрика: Экономика

ВОЗ заявила, что в мире не хватает шести миллионов медсестер

Текст: Максим Макарычев

В мире насчитывается чуть менее 28 миллионов медсестер, что примерно на 5,9 миллиона меньше, чем нужно государствам для адекватного ухода за растущим населением планеты, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Более 80% медицинских сестер в мире работают в странах, где проживает половина населения планеты и их нехватка стала очевидной во время кризиса с COVID-19. В докладе отмечается, что медицинские сестры - самая большая профессиональная группа в секторе здравоохранения, на которую приходится примерно 59% от общего количества медицинских работников.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреес подчеркнул, что медсестры являются основой системы здравоохранения. "Сегодня многие медсестры оказываются на передовой в битве против COVID-19. Этот доклад является ярким напоминанием об уникальной роли, которую они играют, и призывом к пробуждению лидеров государств, чтобы получить поддержку, в которой нуждаются медсестры и сохранить мир здоровым", - отметил глава международной организации.

Наибольший дефицит медсестер приходится на страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, Юго-Восточной Азии, регионе Восточного Средиземноморья и некоторых частях Латинской Америки, сообщает СNBC.

По оценкам экспертов, чтобы компенсировать острую нехватку этих сотрудников сферы здравоохранения необходимо увеличить количество медицинских сестер в специализированных учреждениях в среднем на 8% в год. При этом затраты на это составят примерно 10 долларов на душу мирового населения в год. ВОЗ также рекомендовала мировым лидерам обучить медсестер научным, технологическим и социологическим навыкам, которые будут необходимы им для достижения прогресса в области здравоохранения, а также улучшения условий труда.

Фото: Franck Robichon/Pool via REUTERS
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Согласно данным, обнародованным университетом Джона Хопкинса, коронавирус, который появился в Китае в конце прошлого года, по состоянию на вечер понедельника, привел к заражению более 1,3 миллиона человек во всем мире и гибели, по меньшей мере, 72 700 человек.

Более 350 тысяч из этих случаев приходится на Соединенные Штаты, где врачи, медсестры и другие работники здравоохранения на передней линии фронта борьбы с пандемией в условиях заполненности больниц и нехватки необходимого медицинского оборудования и лекарств. Десятки медсестер и других работников здравоохранения в понедельник протестовали возле больницы в Нью-Йорке, требуя предоставить им качественное защитное снаряжение.

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