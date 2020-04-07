Как считаете, когда пандемия в России пойдет на спад?

Эдуард Безуглов: Думаю, в конце мая - начале июня. В эти даты ситуация должна стабилизироваться. Сейчас очень многое зависит от нашего поведения. Если мы все сделаем правильно, то справимся с этой заразой.

По поводу поведения недавно высказался капитан сборной Артем Дзюба, обвинивший россиян в халатности. Согласны с ним?

Эдуард Безуглов: Я бы не стал винить людей в халатности, хотя до сих пор видно, что далеко не все относятся к ситуации серьезно.

Здесь все очевидно: ситуация нестандартная, нетривиальная. Такого еще никогда не было. Принимаемые меры могут показаться болезненными, но они необходимы.Причем сложно не только простым людям, но и предприятиям и органам власти. И все принимаемые меры реально нужны. Потому что чем меньше контактов между людьми, тем меньше риск инфицирования. Чем меньше инфицированных в конкретный период времени тем меньше нагрузка на здравоохранение и у каждого из нас выше шанс на качественное лечение в случае инфицирования. Любой эпидемиолог и инфекционист это знает. Поэтому самоизоляция в данных обстоятельствах - ключевой фактор. Ни имбирь, ни инопланетяне - никто нам не поможет. Все сейчас в наших руках.

Сборники звонили вам, обращались за советом?

Эдуард Безуглов: Да, конечно. Было понятно, что все развивается по неблагоприятному сценарию. В Италии, Испании и других странах ситуация накалялась. Было понимание, что скоро и до нас все это дойдет. Единственный момент - все по-разному подходили к тренировочному процессу. Кто-то команду распустил, кто-то тренировался, пытался запереть команду на базе. Хотя это странно, потому что сотрудники же приходят и уходят.

Какой совет вы дадите спортсменам - как в условиях самоизоляции не растерять форму? И чем себя занять?

Эдуард Безуглов: Сейчас много людей боятся быть инфицированными. В условиях самоизоляции и удаленной работы надо побольше спать - не менее 9-10 часов в день - это помогает и иммунитету и нервной системе. Очень важно периодически давать себе нагрузку: 3-4 раза в неделю по 30-40 минут аэробных упражнений и 2-3 раза в неделю круговых силовых тренировок с собственным весом. Это если мы говорим об обычных людях, не спортсменах. Я бы рекомендовал еще принимать поливитаминные препараты и отдельно витамин D3. Если коротко: сон, умеренные нагрузки и витамины. А футболисты сейчас проводят тренировки дома по программам, которые им выдали в клубах. У них все расписано до мелочей.

Сейчас некоторые люди подозревают у себя коронавирус при любом кашле, чихе. Как не сойти с ума в такой ситуации?

Эдуард Безуглов: Если человек не врач - ему непросто, конечно. Тяжело, когда включаешь телевизор и там из каждого утюга информация о коронавирусе. Люди начинают бояться. В такой ситуации я бы рекомендовал при появлении любой симптоматики сразу, максимально быстро самоизолироваться. И строго следовать рекомендациям врачей. При ухудшении состояния здоровья сообщать и довериться тем службам, которые у нас за это отвечают. Самые большие проблемы возникают у двух категорий людей: пенсионеров, у которых есть еще и сопутствующие заболевание, и у тех, кто наплевательски относится к здоровью. Но если с самого первого дня все правильно делать, не геройствовать - все должно быть хорошо.

Казалось, к спортсменам коронавирус не прилипнет. Они же здоровые, молодые люди, регулярно проверяются у врачей. Но, выходит, шанс заразиться одинаков как у футболистов, так и у тех, кто не следит за здоровьем?

Эдуард Безуглов: Шанс быть инфицированным одинаковый у всех. И он выше у людей, которые часто подвергаются социальным контактам, общению. Вот почему нужна самоизоляция. Другой вопрос, что у молодого и здорового человека с большей вероятностью течение болезни будет легким. А у пожилых часто бывают осложнения. Но заболеть может человек любого возраста.

Коронавирус часто сравнивают с другими вирусами. Некоторые говорят, что он не страшнее гриппа. Вы как считаете?

Эдуард Безуглов: Все относительно. Сравнивать сейчас смертность от коронавируса с гриппом точно не стоит. Потому что, во-первых, пандемия коронавируса еще в самом разгаре и его пик, я так понимаю, не пройден. Когда она закончится, а слава Богу, все рано или поздно заканчивается, тогда специалисты и ученые все подсчитают: сколько человек было инфицировано, сколько, к большому сожалению, погибло. Вот тогда уже можно будет проводить параллели. А вообще рассуждения о том, что страшнее - коронавирус или грипп, считаю неправильными. Речь идет о человеческих жизнях. Грипп опасен своими осложнениями. Как и коронавирус. Если сейчас люди квалифицированно лечатся, ведут себя грамотно, не геройствуют - то смертность будет меньше, чем, условно, от гриппа. Ну и что в этом плохого? Радоваться ведь надо. Но это абсолютно не повод строить из себя специалиста и рассуждать обо всем в социальных сетях. И говорить, как некоторые, что нынешняя пандемия - ерунда. Мне кажется, всем нам стоит вообще прекратить писать в соцсетях, потому что инфекционистов и эпидемиологов среди нас - единицы. Вот они могут о чем-то говорить, но им сейчас не до того. Эти люди работают. А те, кто тратит свое время в соцсетях, лучше заняться чем-то другим.

Поговорим о возобновлении футбольного сезона. В Англии вон вообще предлагают провести остаток чемпионата в изолированных лагерях. А что делать в России?

Эдуард Безуглов: Сейчас любые разговоры на эту тему - гадания на кофейной гуще. Можно что угодно говорить, высказывать мнение. Но это мнение ничем не может быть подкреплено. Посмотрите, что происходит в мире. Ситуация в той же Италии или Испании не становится лучше. Нужно ли доигрывать сезон - думаю, сейчас итальянцам и испанцам не до этого. Как по мне - сейчас важнее здоровье людей. А возобновить чемпионат - дело десятое. Есть множество вариантов. Начиная от того, чтобы досрочно завершить сезон. В конце концов, большая часть матчей уже сыграна.

Есть мнение, что люди сами виноваты в этой пандемии. Что мы не следим за здоровьем, игнорируем простые правила гигиены. И что после коронавируса мир станет лучше, мы начнем уделять здоровью больше внимания. Согласны?

Эдуард Безуглов: Это из категории не было бы счастья, да несчастье помогло. Конечно, хотелось бы, чтобы мы всегда соблюдали правила гигиены. Но сколько лет миру - такая проблема всегда существовала. Если в итоге в будущем мы начнем пристальнее следить за собой, чаще мыть руки и все такое - это можно будет только приветствовать. Только вот жаль, что все это далось нам такой дорогой ценой.