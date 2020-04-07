WhatsApp ввел новые ограничения

Пересылка в WhatsApp сообщений, помеченных символом в виде двойной стрелки, теперь возможно только в один чат за раз. Двойная стрелка означает, что сообщение относится к "часто пересылаемым", а отправитель не является его автором, сообщается в блоге разработчиков.

Таким образом в Facebook, которая является владельцем WhatsApp, намерены бороться с распространением дезинформации о коронавирусной инфекции.

Такие меры были приняты на фоне возросшего числа пересылки сообщений. "Многие пользователи обеспокоены этим фактом, поскольку это может способствовать распространению дезинформации. Мы считаем, что распространение таких сообщений необходимо замедлить, чтобы WhatsApp и дальше оставался сервисом для личного общения", - отмечают разработчики.

Ранее WhatsApp уже ограничивал число получателей пересылаемых сообщений - до пяти человек. Теперь их количество снизилось до одного. Изначально переслать сообщение можно было более чем 250 получателям.