У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

WhatsApp ввел новые ограничения

Текст:   Антон Благовещенский
07.04.2020,  
13:49
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пересылка в WhatsApp сообщений, помеченных символом в виде двойной стрелки, теперь возможно только в один чат за раз. Двойная стрелка означает, что сообщение относится к "часто пересылаемым", а отправитель не является его автором, сообщается в блоге разработчиков.

Таким образом в Facebook, которая является владельцем WhatsApp, намерены бороться с распространением дезинформации о коронавирусной инфекции.

Xiaomi и другие со скидкой. Китайские смартфоны могут подешеветь
iPhone 9 не будет. Маленький смартфон Apple назовут по-другому

Такие меры были приняты на фоне возросшего числа пересылки сообщений. "Многие пользователи обеспокоены этим фактом, поскольку это может способствовать распространению дезинформации. Мы считаем, что распространение таких сообщений необходимо замедлить, чтобы WhatsApp и дальше оставался сервисом для личного общения", - отмечают разработчики.

Ранее WhatsApp уже ограничивал число получателей пересылаемых сообщений - до пяти человек. Теперь их количество снизилось до одного. Изначально переслать сообщение можно было более чем 250 получателям.

безопасность
Фото: Сайт игры Saints Row: The Third
Анонсирована Saints Row: The Third с обновлённой графикой. Первый трейлер 06.04.2020
Средняя продолжительность рабочего дня "на удаленке" выросла в 1,5 раза 06.04.2020
"Яндекс" запустил индекс самоизоляции для городов России 30.03.2020
мессенджеры
Фото: iStock
PS5 против Xbox SX. Какая консоль лучше по мнению разработчиков 06.04.2020
В Telegram появились анимированные эмодзи коронавируса и папки для чатов 30.03.2020
WhatsApp укрепил свои позиции благодаря эпидемии коронавируса 27.03.2020
коронавирус
Фото: nl.letsgodigital.org
Xiaomi запатентовала смартфон с экраном-водопадом 06.04.2020
Из-за коронавируса Sony отменила выход The Last of Us Part II 03.04.2020
Во что поиграть на карантине - список игр, которые стали бесплатными 03.04.2020