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07.04.2020 13:27
Рубрика: Культура

XI онлайн-кинофестиваль "Дубль дв@" продолжается до 15 апреля

Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

ХI онлайн-фестиваль "Российской газеты" "Дубль Дв@" продолжается до 15 апреля. Главная его задача - дать возможность встретиться лучшим российским фильмам последних лет и всем желающим их посмотреть.

В этом году фестиваль проходит в особых условиях распростаняющегося по планете коронавируса, поэтому интернет-формат становится единственно возможным.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
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Интернет-природа фестиваля не только расширяет его "кинозал" до масштабов всей планеты, но и дает возможность обратной связи - непосредственной и немедленной - между зрителями и создателями картин. Первые пишут рецензии, публикуют их на форуме фестиваля, вторые в любой момент могут вступить с ними в прямой диалог. Авторы лучших рецензий, опубликованных на сайте фестиваля, получат памятные подарки.

Программный директор фестиваля - обозреватель "Российской газеты" Валерий Кичин.

В конкурсах этого года участвуют 9 полнометражных и 10 короткометражных игровых фильмов последних лет.

Работают два профессиональных жюри, они присудят призы за лучший полнометражный фильм, лучший короткометражный фильм, лучшую режиссерскую и актерскую работы. Третья судейская коллегия - зрители, которые голосованием в интернете выберут лауреата Приза зрительских симпатий. Кроме того, в этом году снова отдельным конкурсом объявлен "Театральный антракт". Зрители всего мира смогут увидеть избранные музыкальные спектакли и отдать свой голос за лучшие из них.

В состав жюри главного конкурса 2018 года вошли заслуженный деятель искусств Российской Федерации киновед Армен Медведев (председатель), продюсер компании "Новые люди" Наталья Мокрицкая, кинорежиссёр Андрей Зайцев, критик, радиоведущая Ирина Петровская. Учредителя фестиваля "Российскую газету" в жюри представляет заместитель главного редактора Ядвига Юферова.

Жюри конкурса короткометражных фильмов составили студенты ВГИКа им. Герасимова.
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Лауреатом почетного приза "За выдающийся вклад в киноискусство" в этом году стала Народная артистка СССР (1981), лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1970) Людмила Чурсина.

Фильмы и спектакли фестиваля доступны на сайте d2.rg.ru бесплатно в любой точке планеты, каждый в течение 24 часов. После объявления лауреатов пройдет дополнительный премиальный показ фильмов, получивших призы.

Позади 5 дней работы фестиваля, впереди ещё 9:

7 апреля

Театральный антракт: "Римские каникулы" (Новосибирский музыкальный театр)

8 апреля

Полный метр: "Облепиховое лето" (В. Алфёров)

Короткий метр: "Интервью" (И. Соснин)

9 апреля

Полный метр: "Однажды в Трубчевске" (Л. Садилова)

Короткий метр: "Родная" (фильм из проекта Disney "Счастье - это… 2")

10 апреля

Театральный антракт: "Джейн Эйр" (театр "Московская оперетта")

11 апреля

Полный метр: "Его дочь" (Т. Эверстова)

Короткий метр: "Топливо" (М. Архипов)

12 апреля

Полный метр: "Битва" (А. Аббасов)

Короткий метр: "Гвоздь" и "Экшн" (Р. Каримова)

13 апреля

Театральный антракт: "Белый. Петербург" (Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии)

14 апреля

Полный метр: "Выше неба" (О. Карас)

Короткий метр: "Соло" (К. Абаев)

15 апреля

Вне конкурса. Документальная программа. "Голоса войны".

16 апреля

Премиальный показ

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и театр с Валерием Кичиным

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