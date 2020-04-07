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07.04.2020 13:48
Рубрика: Общество

Запущена новая онлайн-платформа для школьников

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения вместе с ведущими издательствами учебников запустило портал "Моя школа в online". На нем выложены суперполезные материалы по программе за четвертую четверть - по всем классам, с первого по 11-й. Что важно? Все материалы созданы на основе проверенного экспертами источника: учебников из федерального перечня.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- По понятным причинам наши школы закрыты, учителя и ученики находятся дома. Мы видим и технические сложности, и проблему разрозненности учебных планов, и сложности в организации учебного процесса, - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. - Мы понимаем все сложности, решаем их и будем решать. Сегодня я представляю онлайн-платформу "Моя школа online". ( cifra.school )

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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По словам министра, есть уже много образовательных платформ. Но нет ресурса, который объединял бы все учебники из федерального перечня и содержание которого полностью бы соответствовало образовательному стандарту.

- Очень важно, что этим ресурсом можно будет пользоваться не только там, где есть интернет, - подчеркнул министр. - Мы договорились с рядом телеканалов о трансляциях. Также можно закачать материалы и сохранить их в компьютерах школьников и учителей. Поэтому ресурс охватывает как тех, кто имеет широкополосный интернет, так и тех, у кого нет такого доступа. Платформа рассчитана на все типы образовательных учреждений, на все поселки, города нашей страны.

Что важно? Сейчас портал cifra.school постепенно наполняется материалами. Все базовые предметы учебного плана для всех классов будут размещены поэтапно до 23 апреля. Для каждой из семи недель четвертой четверти материалы будут добавляться вплоть до 21 мая, независимо от сроков карантина.

Как сообщили в Минпросвещения, платформа дает:

1. Бесплатный, беспрепятственный доступ к учебным материалам для самостоятельной работы в рамках школьной программы. Материалы можно сохранить и читать на абонентском устройстве, распечатать.

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2. Возможность обратной связи: электронная почта, онлайн-консультант.

3. Круглосуточную методическую поддержку учителей, родителей и школьников.

Также рассматривается возможность формирования единой сетки ТВ-вещания и создания видеоуроков от учителей и методистов.

- Запуск единого образовательного телеканала даст возможность всем школьникам страны заниматься по единому расписанию и темам на базе учебников из федерального перечня в удобное время дома, - говорится в сообщении ведомства. - По предварительным расчетам, такие уроки для начальной школы могут длиться 15 минут, для более взрослых детей - 20 минут.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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