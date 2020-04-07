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07.04.2020 15:45
Рубрика: Экономика

Застрявших за рубежом россиян хотят освободить от оплаты мобильной связи

Текст: Евгений Гайва
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поддерживает предложение освободить граждан России, которые не могут вернуться домой из-за коронавируса, от оплаты сотовой связи. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн по итогам рабочей встречи с министром Максутом Шадаевым.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

"Министр поддержал наше предложение: освободить от платы за сотовую связь россиян, которые не могут вернуться в РФ", - написал Хинштейн в своем микроблоге в Twitter.

Минкомсвязь попросила регионы не закрывать салоны связи

Он также отметил, что в ходе встречи обсуждались и другие проблемы - запуск дополнительных сервисов в условиях распространения коронавируса, дистанционное обучение и меры поддержки IT-отрасли.

С 4 апреля Россия приостановила международные авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа, однако через два дня их возобновила.

Экономика Отрасли Связь Законодательная власть Госдума Правительство Минкомсвязь Распространение коронавируса COVID-19

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