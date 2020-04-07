Застрявших за рубежом россиян хотят освободить от оплаты мобильной связи

"Министр поддержал наше предложение: освободить от платы за сотовую связь россиян, которые не могут вернуться в РФ", - написал Хинштейн в своем микроблоге в Twitter.

Он также отметил, что в ходе встречи обсуждались и другие проблемы - запуск дополнительных сервисов в условиях распространения коронавируса, дистанционное обучение и меры поддержки IT-отрасли.

С 4 апреля Россия приостановила международные авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа, однако через два дня их возобновила.