Застрявших за рубежом россиян хотят освободить от оплаты мобильной связи

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поддерживает предложение освободить граждан России, которые не могут вернуться домой из-за коронавируса, от оплаты сотовой связи. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн по итогам рабочей встречи с министром Максутом Шадаевым.
Фото: Сергей Куксин/РГ
"Министр поддержал наше предложение: освободить от платы за сотовую связь россиян, которые не могут вернуться в РФ", - написал Хинштейн в своем микроблоге в Twitter.
Он также отметил, что в ходе встречи обсуждались и другие проблемы - запуск дополнительных сервисов в условиях распространения коронавируса, дистанционное обучение и меры поддержки IT-отрасли.
С 4 апреля Россия приостановила международные авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа, однако через два дня их возобновила.