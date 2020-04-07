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07.04.2020 11:38
Рубрика: В мире

Посольство в Японии: Желающим вернуться в РФ надо находиться в пределах Токио

Текст: Александр Ленин (Токио)

Российские дипломаты рекомендовали желающим вернуться на родину соотечественникам находиться в пределах Токио и окрестностей. Это повысит шансы наших граждан на убытие из страны в случае организации вывозных рейсов.

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"Сегодня вылетел рейс авиакомпании S7 по маршруту Токио-Владивосток. К сожалению, информация о нем появилась только накануне поздно ночью, о чем мы незамедлительно информировали на наших интернет-ресурсах. Многих соотечественников мы обзвонили в первой половине дня 7 апреля и сообщили об имеющейся возможности возвращения на Родину. Несмотря на это, часть мест осталась незаполненной", - сообщило посольство на своей странице в Facebook.

В дипмиссии призвали застрявших на территории Японии россиян воспользоваться следующим рейсом во Владивосток, который ориентировочно состоится 9 апреля.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Просим соотечественников, планирующих возвращение на родину вывозными рейсами, в предстоящие дни находиться в Токио или ближайших окрестностях с тем, чтобы иметь возможность вовремя прибыть в аэропорт Ханэда", - отметили в российском посольстве.

По информации дипломатов, в настоящее время в Японии находится более 600 россиян, которые не могут покинуть островное государство из-за ограничений на авиасообщение в связи с пандемией коронавируса.

Фото: AP Photo/Jae C. Hong
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"Посольство продолжает прилагать максимальные усилия для оказания содействия нашим гражданам (их число на данный момент составляет 637 человек), которые вынуждены задержаться в Японии из-за ограничения авиасообщения вследствие распространения коронавируса и находятся в трудной жизненной ситуации", - отметили сотрудники российской дипмиссии.

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