Международная акция "30 дней на велосипеде", одними из лидеров которой из года в год становятся белорусы, стала своеобразным ответом на просьбу медиков "соблюдать дистанцию". И в самом деле, поездки на велосипеде - неплохая альтернатива общественному транспорту.

Суть акции - каждый апрельский день надо совершать поездки на двухколесном транспорте, в том числе на самокатах, гироскутерах и других мобильных средствах передвижения. В "Минском велосипедном обществе" заявляют, что в зачет нынче идут даже упражнения на домашнем велотренажере:

- Мы планировали организовать много массовых мероприятий и покатушек, но пандемия изменила наши планы.

Чтобы мотивировать участников, для них придумали квесты. Дается задание - например, собрать пазл из фрагментов старого снимка с городским пейзажем, приехать на это место и сфотографироваться вместе с велосипедом. Самым быстрым и креативным - призы.

Впрочем, поездки на велосипедах - это не только развлечение и источник здоровья, но и работа. В стране действуют сервисные службы доставки, где в числе сотрудников есть и велокурьеры.