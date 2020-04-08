Александр Рар: Почему в Германии задумались об ослаблении карантина

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готовится озвучить план ослабления карантинных мер, принятых большинством стран ЕС из-за коронавируса. Призывы пойти по этому пути все громче раздаются и в Берлине. Сколько продлится самоизоляция в Германии и какой будет жизнь после карантина - своими идеями с "РГ" поделился немецкий политолог Александр Рар:

- Все ждут, что будет после 19 апреля. Это не точный, а лишь ориентировочный срок окончания карантина, но пока ничего не слышно о том, чтобы его собирались продлевать. Другое дело, что правительство, скорее всего, пойдет по пути постепенного смягчения мер - вряд ли отворятся все шлюзы разом. Иначе мы рискуем свести на нет усилия последних недель по сдерживанию эпидемии. Госпожа Меркель уже дала понять, что страна будет возвращаться к привычной жизни шаг за шагом. Думаю, требования социального дистанцирования сохранятся. Если с 20 апреля в Германии откроются школы, то их руководству придется как-то решать вопрос о новом формате обучения. Возможно, учеников будут рассаживать в классах хотя бы в метре друг от друга. Скорее всего, откроются какие-то рестораны и супермаркеты, но и там останутся разметки, чтобы люди держали дистанцию. Что касается театров, кино и дискотек, то я не исключаю, что о них придется забыть до августа или даже до сентября. Пока же государству предстоит справиться с вызовом более актуальным. Как известно, 23 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, во время которого среди верующих принято по вечерам собираться в домах для совместной ночной трапезы. В Германии проживает многомиллионная мусульманская община. В прошлую пятницу в берлинском районе Нойкельн полиции пришлось прервать молитву перед местной мечетью, на которую собрались около трехсот верующих. Пока запрет на массовые собрания действует, но что делать дальше - непонятно.

Власти ФРГ будут смягчать карантин постепенно, иначе есть риск свести на нет усилия по сдерживанию эпидемии

Во всяком случае, власти точно не намерены ослаблять контроль за распространением "короны". Тестирование стали применять массово, так что заболевших оперативно вылавливают и сажают на жесткий карантин. Вышел за дверь - плати штраф 5000 евро. И это работает. Недаром основные очаги удалось купировать в районах, приграничных с Бельгией (там люди перезаражались во время карнавала) и с Австрией, где на горнолыжных курортах вирус бушевал уже с начала февраля, а уже оттуда проник в Баварию и Баден-Вюртемберг. На востоке страны и в Берлине повального заражения нет. Медицинские службы обещают сделать тесты еще доступнее, в том числе для коммун. Уже заработало мобильное приложение, которое в связке со всякими "умными" часами и браслетами будет передавать первичные симптомы ОРВИ прямо в медицинский Института Коха. Я не исключаю, что со временем использование этого приложения станет обязательным. Кроме того, за эти две недели Германию снабдят масками, в которых уже не будет нехватки. Так что нам наверняка придется и дальше надевать их в общественных местах.

Это оптимистичный сценарий ослабления жестких мер, но есть и другие. Сейчас в СМИ циркулирует утечка закрытого экспертного доклада для правительства на 17 страницах. Его составители рекомендуют властям, скажем так, дозированно подогревать тревожные, алармистские настроения в обществе, чтобы люди не расслаблялись. Например, на каждом шагу рассказывать о тяжелых последствиях коронавируса не только у возрастных, но и у молодых пациентов. Или напирать на то, что внуки могут стать причиной смерти своих бабушек и дедушек, культивируя у детей чувство вины. Возможно, авторы исходят из того, что подобная "обработка" поможет остудить горячие головы любителей пикников и "коронавирусных вечеринок". В конце концов, для спасения стариков все средства хороши. Но даже многие врачи называют такое паникерство излишним.

В любом случае жизнь после карантина уже не будет прежней вовсе не потому, что какие-то ограничения сохранятся в административном, принудительном порядке, а потому, что люди сами к ним привыкли. Приходится признать, что мы вдруг оказались внутри почти оруэлловского мира. Конечно, в эмоциональном плане немцам нелегко даются эти запреты, все с нетерпением ждут первых послаблений. Я вижу не только молодежь, но и пенсионеров в парках, которые ничего не боятся. Но вы также можете наблюдать, как знакомые, случайно встретившись на улице, сторонятся друг друга - отходят метров на пять и стараются долго не разговаривать, теперь это не принято. Самым большим сюрпризом стала именно реакция людей на жесткие меры: 95 процентов жителей Германии их безусловно поддержали. С небывалым ограничением свобод согласились те, кто вырос в либеральной модели, а про комендантский час знает только из фильмов.

О тяжелейших последствиях карантина для немецкой экономики только начинают говорить. Правительство собирается увеличить социальные расходы на 200 процентов, но откуда брать эти деньги - до конца непонятно. Не говоря о том, что сейчас на помощь Германии надеется юг Европы. Но пока мы видим колоссальный рост популярности правящей партии христианских демократов. Не исключаю, что их рейтинг доползет до 40 процентов. Вот так неожиданно Ангела Меркель вновь стала самым популярным политиком в стране, и уже пошли разговоры о том, что неплохо бы ей остаться и после 2021 года. Конечно, это только разговоры, но такой "коронавирусный эффект" совсем недавно никто не мог предвидеть.