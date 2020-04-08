Аналитики Банка России не исключили второй волны вируса к концу года

Этому, полагают аналитики, может способствовать "истощенность" мировой экономики расходами на предотвращение распространения и ликвидацию вируса.

Однако более вероятным они считают предположение, что наиболее острая фаза влияния распространения коронавируса на мировую экономику окончится летом, продлившись около двух кварталов. В поддержку этой гипотезы они приводят следующие аргументы.

Во-первых, есть основания полагать, что живучесть коронавируса и его контагиозность снизятся по мере повышения температуры воздуха и общего уровня иммунитета у людей (как это происходит с другими болезнями - ОРВИ и гриппом), и приход лета значительно ограничит темпы распространения коронавируса. Во-вторых, меры противодействия распространению вируса будут постоянно совершенствоваться, с отбором наиболее эффективных и фокусом на группах риска. В-третьих, возможности медицинских учреждений по лечению и реабилитации заболевших возрастают, усиливается сотрудничество, обмен опытом и медицинскими специалистами между странами.

Таким образом, в рамках умеренно позитивного сценария можно ожидать, что уже в III квартале начнется восстановительный рост мировой экономики, говорится в бюллетене Банка России.

В России большинство антикризисных мер в поддержку бизнеса и населения (кредитные каникулы, регуляторные послабления банкам и так далее) рассчитаны на период до конца сентября. По прогнозам, к этому моменту будут сняты основные карантинные ограничения.