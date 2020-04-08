Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США

Бывший вице-президент США Джо Байден теперь уже точно становится единственным реальным кандидатом от демократов и соперником Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. Политик левых взглядов, который был способен составить реальную конкуренцию Байдену, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс официально объявил о выходе из гонки. Об этом сообщает CNN.

Теперь он, судя по всему, вернется в родной штат. Отдаст ли Сандерс, формально не состоящий в рядах Демпартии, свои голоса Байдену, не сообщается. По итогам последних прайериз Сандерс заручился поддержкой 914 выборщиков, Байден - 1217. Ранее "РГ" писала о том, что эпидемия наложила отпечаток на избирательную кампанию в США, став ее лейтмотивом. Сторонники Сандерса хвалили его за эффективный сбор средств на борьбу с "короной", критики обвиняли в "дорогом" популизме. Как бы то ни было, 78-летнему Берни отныне точно не светит стать самым возрастным президентом Соединенных Штатов.