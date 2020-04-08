Безопасны ли детские "умные" часы

Исследовательское агентство Counterpointresearch опубликовало список самых популярных производителей детских "умных" часов и сообщило о том, что их продажи выросли на 8% по сравнению с 2019 годом.

Аналитики отметили, что Китай продолжает доминировать на мировом рынке таких гаджетов, на который приходится более трех из пяти проданных устройств. Лидерами являются Imoo и Huawei, занимающие 35% рынка. 71% детских "умных" часов, выпущенных в 2019 году, оснащены сотовым модулем. Следовательно, такие часы обладают функцией SMS-оповещения, возможностью услышать то, что происходит в данный момент с ребенком и кнопкой экстренного вызова. При этом 65% гаджетов поддерживали 4G.

Авторы исследования полагают, что конфиденциальность и безопасность являются главной проблемой для детских "умных" часов - из-за этого некоторые бренды запрещены в продаже в европейских странах. "Во-первых, такие часы зачастую передают данные непонятно куда по китайскому направлению, - говорит руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц. - Во-вторых, данные, отправленные на часы и с них, часто являются незашифрованными, что позволяет легко их перехватывать и изменять. В-третьих, аудит безопасности проводится поверхностно, и протокол безопасности детских часто легко взломать, так что потенциальный злоумышленник сможет следить за чужими детьми вместо их родителей".

С Лифшицем не согласен Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра Zecurion: "Я бы не стал преувеличивать риски, связанные с несанкционированным доступом к детским часам или их данным. Да, некоторые проблемы с безопасностью у данного класса устройств есть. В целом даже самые дешевые устройства предоставляют базовый уровень защиты, поэтому использовать часы, конечно, можно".