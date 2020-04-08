Безопасны ли детские "умные" часы

Новости

Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до двух 22:46
Губернаторам поручено направлять все запросы по коронавирусу в Информцентр 22:44
Пожару в доме престарелых в Москве присвоен третий уровень сложности 22:28
В Москве горит дом престарелых 22:15
Число умерших от COVID-19 по всей Европе превысило 60 тысяч человек 22:14
Папа римский осудил попытки нажиться на коронавирусе 22:11
Какие дополнительные запреты вводят во Франции из-за коронавируса 22:07
Андрей Воробьев рассказал о состоянии больных COVID-19 21:32
Собянин призвал готовиться к резкому росту заболеваемости 21:08
Путин поручил прописать, на какие работы можно тратить субсидии в борьбе с COVID 21:02
В штате Нью-Йорк за сутки умерли от коронавируса более 700 человек 20:59
В Италии за сутки выздоровело рекордное количество человек 20:38
В Мордовии ввели местные надбавки для медиков, борющихся с COVID-19 20:35
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американской НПО 20:32
Техас предложил сократить добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки 20:22
Путин попросил не прекращать региональные выплаты врачам 20:00
Горбольница Армянска стала очагом коронавируса 19:49
Россияне набросились на Toyota RAV4 19:30
МИД Беларуси продолжает содействовать возвращению граждан на родину 19:29
Росгвардия при осложнении ситуации с коронавирусом предоставит свои госпитали 19:25
Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США 19:18
Росавиация просит право согласовывать вывозные рейсы бизнес-джетами 19:08
Экс-главе курганского МЧС предъявили новые обвинения 19:02
Турецких бездомных поселят в гостевых домах госучреждений из-за пандемии 18:42
Видео: пришелец из "Доктора Кто" принуждает англичан к самоизоляции 18:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
08.04.2020 21:55
Рубрика: Digital

Мудры не по ходам

Безопасны ли детские "умные" часы
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8131)
Исследовательское агентство Counterpointresearch опубликовало список самых популярных производителей детских "умных" часов и сообщило о том, что их продажи выросли на 8% по сравнению с 2019 годом.

Аналитики отметили, что Китай продолжает доминировать на мировом рынке таких гаджетов, на который приходится более трех из пяти проданных устройств. Лидерами являются Imoo и Huawei, занимающие 35% рынка. 71% детских "умных" часов, выпущенных в 2019 году, оснащены сотовым модулем. Следовательно, такие часы обладают функцией SMS-оповещения, возможностью услышать то, что происходит в данный момент с ребенком и кнопкой экстренного вызова. При этом 65% гаджетов поддерживали 4G.

Фото: iStock
В Москве создали "умные часы" для школьников

Авторы исследования полагают, что конфиденциальность и безопасность являются главной проблемой для детских "умных" часов - из-за этого некоторые бренды запрещены в продаже в европейских странах. "Во-первых, такие часы зачастую передают данные непонятно куда по китайскому направлению, - говорит руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц. - Во-вторых, данные, отправленные на часы и с них, часто являются незашифрованными, что позволяет легко их перехватывать и изменять. В-третьих, аудит безопасности проводится поверхностно, и протокол безопасности детских часто легко взломать, так что потенциальный злоумышленник сможет следить за чужими детьми вместо их родителей".

С Лифшицем не согласен Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра Zecurion: "Я бы не стал преувеличивать риски, связанные с несанкционированным доступом к детским часам или их данным. Да, некоторые проблемы с безопасностью у данного класса устройств есть. В целом даже самые дешевые устройства предоставляют базовый уровень защиты, поэтому использовать часы, конечно, можно".

Digital Гаджеты

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Москве горит дом престарелых
Путин: Безработным родителям будут выплачивать по 3 тысячи в месяц на ребенка
Мишустин разъяснил порядок вывоза граждан РФ по спискам с "Госуслуг"
Аналитики Банка России не исключили второй волны вируса к концу года
ВТО обязала Украину выполнить требование РФ по спору до 15 сентября