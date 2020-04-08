Бизнесу могут предоставить отсрочку по лизинговым платежам

Власти обсуждают дополнение списка наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции отраслей, компании из которых имеют право на кредитные каникулы (отсрочку платежей по кредитам) и кредиты под 0% для выплаты зарплат.

Кроме того, Банк России и Минэкономразвития прорабатывают лизинговые каникулы - возможность бизнеса, пострадавшего от карантинных мер, потребовать отсрочки лизинговых платежей по аналогии с арендными платежами.

Об этом рассказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Он выступил на вебинаре, проведенном при участии ТПП РФ, РСПП, "Деловой России" и "Опоры России".

Изначально в перечень наиболее пострадавших вошли перевозки, общественное питание, туризм, гостиничный бизнес, спорт, культура, образование, организация мероприятий, бытовые услуги. Малый и средний бизнес из этих отраслей может приостановить платежи по кредитам на срок до полугода. Бизнес-ассоциации указывают, что в других отраслях также достаточно компаний, потерявших или резко сокративших выручку.

Мамута рассказал о договоренности с крупнейшими банками о том, что если предприниматель, не подходящий под условия кредитных каникул, получает отказ в отсрочке платежей, то деловая ассоциация, в которую он входит, выступает его "адвокатом" перед банком, помогая организовать правильный диалог, и такие заявки рассматриваются в первую очередь.

Банк России, напомнил Мамута, рекомендовал банкирам идти на реструктуризацию кредитов МСП при возникновении трудностей с обслуживанием долга, а также разрешил банкам не формировать дополнительные резервы по реструктрированным ссудам, то есть избавил банки от связанных с этим дополнительных издержек. Банки еще до закона о кредитных каникулах расширили свои программы реструктуризации, и проверки методом тайного покупателя показывают, что в целом механизм работает нормально, сказал Мамута.

Кредиты по нулевой ставке на выплату зарплат будут выдавать около 90 банков, их клиентами является подавляющее большинство МСП, рассказал Мамута. Первыми к программе присоединились Сбербанк, ВТБ, МСП-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк и банк "Открытие". Сумма кредита рассчитывается исходя из числа сотрудников, МРОТ, районного коэффициента в субъекте РФ, где зарегистрирован заемщик, и ставки по взносам с зарплаты.