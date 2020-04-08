Число умерших от COVID-19 по всей Европе превысило 60 тысяч человек

В результате пандемии коронавируса в одной только Европе по состоянию на 16:15 по Гринвичу (18:15 мск) умерли более 60 тысяч человек, сообщает AFP, со ссылкой на данные из официальных источников.

На эту цифру приходится более 70 процентов смертей, официально зарегистрированных во всем мире. Италия остается наиболее пострадавшей страной, с 17 669 смертельными случаями, 14 555 человек умерли от COVID-19 в Испании.

По данным института Джона Хопкинса, который в режиме онлайн ведет учет статистических данных заболевших и умерших от коронавируса, в мире по состоянию на 21.20 8 апреля по московскому времени в мире заразилось 1 495 496 человек, жертвами COVID-19 стали 85 397 человек. При этом в США заболели 404 352 человека, число погибших в этой стране превысило 13 тысяч человек.