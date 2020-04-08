Число заразившихся коронавирусом в Иране превысило 64,5 тысячи

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иране превысило 64,5 тысячи. Об этом сообщил официальный представитель министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур.

"За минувшие сутки в Иране зарегистрировано 1997 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с 19 февраля по 8 апреля в стране выявлено 64 586 случаев заражения, из них 3993 с летальным исходом", - говорится в заявлении минздрава страны.

По данным ведомства, за последние сутки от COVID-19 умер 121 человек.

"К счастью, выздоровели 29 812 пациентов. Состояние 3956 заразившихся остается тяжелым", - отметил Джаханпур.