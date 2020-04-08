Московский международный кинофестиваль - старейший в мире после Венецианского.

Главный приз ММКФ "Золотой Святой Георгий" вручается за "Лучший фильм конкурсной программы" и "За вклад в мировой кинематограф". "Серебряный Святой Георгий" вручается в семи номинациях: "Лучший короткометражный фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Лучшая режиссерская работа" и "Спецприз жюри".

Впервые его провели в 1935 году - открытие состоялось в кинотеатре "Ударник". С 2016 года официальным партнером и ювелиром ММКФ стала швейцарская компания Chopard. Она изготавливает все призы в обновленном дизайне и предоставляет украшения для красной ковровой дорожки. И хотя в этом году даты проведения фестиваля перенесены, его организаторы уверены, что ММКФ все равно состоится.

С 1959 года Московский международный кинофестиваль стал регулярным и сначала проводился каждые два года, а затем ежегодно (пропущен был только 1998 год). Президентом ММКФ уже много лет остается российский режиссер и актер Никита Михалков. Программный директор - культуролог Кирилл Разлогов, отборочную комиссию возглавляет кинокритик Андрей Плахов.

Приз Chopard Talent Award выполнен в виде спирали позолоченной кинопленки и символизирует восхождение молодых актеров к успеху и вершинам мастерства.

За последние 20 лет членами жюри были крупнейшие фигуры мирового кино: Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Маргарет фон Тротта, Алан Паркер, Глеб Панфилов, Жан-Жак Анно, Люк Бессон, Джеральдина Чаплин, Эктор Бабенко, Павел Лунгин, Мохсен Махмальбаф и Ким Ки Дук.

В основном конкурсе принимают участие не менее 12 полнометражных фильмов, лучшие из которых определяются Большим жюри. А в 1999 году была учреждена почетная премия выдающимся мастерам актерского искусства "Верю" имени Константина Станиславского. В разные годы ее получили Джек Николсон, Жанна Моро, Мэрил Стрип, Харви Кейтель, Фанни Ардан, Даниэль Ольбрыхский, Жерар Депардье, Олег Янковский, Изабель Юппер, Эммануэль Беар, Катрин Денев, Ксения Раппопорт, Хелен Миррен, Рэйф Файнс.

Победители ММКФ-2019 с призами: Валерио Мастандреа, Италия: "Серебряный Георгий" за лучшую режиссерскую работу ("Она смеется"); Чжан Чи, Китай: специальный приз жюри "Серебряный Георгий" за фильм "Жизнь морских обитателей"; Фархат Шарипов, Казахстан: главный приз "Золотой Георгий" за фильм "Тренинг личностного роста"; Томми Корпела, Финляндия: "Серебряный Георгий" за лучшее исполнение мужской роли ("Пустота"); Ю Вемунн Свендсен, Норвегия: "Серебряный Георгий" за лучший фильм документального конкурса ("Потому что мы мужики", совместно с Петером Соммером).

Программа ММКФ-2020, как и в предыдущие годы, включает в себя основной конкурс, смотры документального и короткометражного кино, программу российского кино, внеконкурсные и ретроспективные показы. В числе последних - "Восемь с половиной фильмов", "Эйфория", "Фильмы, которых здесь не было", "Русский след".

В 2020 году компания Chopard вновь изготавливает статуэтки "Золотого Святого Георгия", "Серебряного Святого Георгия", специальный приз "За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского - "Верю. Константин Станиславский", а также собственный приз Chopard Talent Award. Последнюю премию Chopard учредил для молодых актеров, став официальным партнером ММКФ. Подобную награду - Trophee Chopard - бренд вручает во время Каннского кинофестиваля. В разное время победителями Trophee Chopard становились Одри Тоту, Леа Сейду и Марион Котийяр.

В этом году Chopard станет партнером кинофестиваля в пятый раз и проведет юбилейную церемонию Chopard Talent Award. В прошлом году статуэтку в виде спиральной кинопленки получили Елизавета Янковская ("История одного назначения") и Александр Кузнецов ("Кислота").

Номинанты 2020 года - Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина ("Дылда"), Стася Милославская и Юрий Борисов ("Бык"), Иван Янковский и Кирилл Нагиев ("Текст"), Петр Скворцов и Семен Трескунов ("Т-34").

"Золотая пальмовая ветвь" и коллекция Red Carpet

С 1998 года дом Chopard является официальным партнером Каннского международного кинофестиваля. Именно в мастерских Chopard создаются призы для его заключительной церемонии, в том числе "Золотая пальмовая ветвь" (118 граммов "этичного" золота и монолитный кристалл горного хрусталя).

Кольцо в виде медведя из коллекции Red Carpet 2020, белое золото, бриллианты, глаза - сапфиры-кабошоны, нос - черные бриллианты.

Кроме того, дом ежегодно обновляет свою коллекцию высокого ювелирного искусства Red Carpet: с тех пор, как фестивалю исполнилось 60 лет, в мастерских Chopard ежегодно создается новая коллекция, число украшений в которой соответствует порядковому номеру кино-форума.

Основной темой коллекции Red Carpet 2020 Каролина Шойфеле избрала природу. Даже по двум колье можно составить представление о 73 украшениях, которые будут представлены актрисами на красной ковровой дорожке.

На эскизах - ювелирный сет с изображением клевера и колье в виде величественного орла с расправленными крыльями (оно выполнено из "этичного" золота с бриллиантами, сертифицированными "Советом ответственных ювелиров").