Что означает введение ЧС в Японии

В семи регионах Японии начал действовать режим ЧС. На особое положение из-за быстрого распространения коронавируса перешли крупные мегаполисы Токио и Осака, а также префектуры Тиба, Канагава, Сайтама, Хёго и Фукуока. Их население будет жить в таком состоянии около месяца.

Предпринятые премьером Синдзо Абэ шаги расширяют полномочия местных властей. Теперь региональные администрации могут без согласия собственников отчуждать во временное пользование участки земли и здания в случае необходимости развертывания там госпиталей. Кроме того, губернаторам позволено закрывать общественные места с большим скоплением людей, в том числе развлекательные и учебные заведения. Особое внимание японский премьер обратил внимание на рекомендацию отказа от посещения традиционных японских рюмочных "идзакая", в тесных залах которых каждый вечер за рюмкой сакэ допоздна коротают время "сарариманы" - служащие местных фирм.

Эти и другие меры правительства нацелены в первую очередь на недопущение взрывного роста числа заражений на территории государства, иначе местная система здравоохранения не сможет переварить нагрузку. Пациентов с легкой формой заболевания уже решили размещать в гостиницах. Палаты в больницах освободят для людей в тяжелом состоянии. В Токио 7 апреля первые десять человек заселились в один из столичных бизнес-отелей, который гипотетически может принять 100 человек при условии предоставления каждому из них отдельной комнаты. Больным предстоит провести там ближайшие две недели. Один из этажей в гостинице зарезервирован под проведение ПЦР-тестов на коронавирус. Персоналу надлежит общаться с больными только по телефону.

В остальном призывы японского правительства носят хоть и настоятельный, но все же рекомендательный характер и рассчитаны на сознательность граждан. Синдзо Абэ, в частности, попросил людей максимально воздержаться от контактов, без лишней надобности не выходить на улицу и по возможности работать удаленно. Японский политик подчеркнул, что блокирования городов и территорий не будет. Введение ЧС также не скажется на работе больниц, аптек, банков и продовольственных магазинов.