Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
08.04.2020,  
12:33
Текст:  Антон Валагин

COVID-19 обнаружен на французском авианосце в Атлантике

Фото: Sirpa Marine/Wikimedia.org Фото: Sirpa Marine/Wikimedia.org
Фото: Sirpa Marine/Wikimedia.org

Около 40 членов экипажа атомного авианосца Charles de Gaulle ВМС Франции помещены в медицинский отсек корабля с симптомами COVID-19,

- Симптомы моряков совпадают с признаками заражения коронавирусной инфекцией. Они находятся под усиленным медицинским наблюдением, - пишет ТАСС со ссылкой на коммюнике Министерства обороны Франции.

Единственный французский авианосец и флагман военно-морского флота страны находится в Атлантическом океане. Его возвращение на базу ВМС в Тулоне запланировано на 23 апреля. На борту корабля находится около двух тысяч человек.

Ранее коронавирус был обнаружен в экипажах американских авианосцев Ronald Reagan и Theodore Roosevelt. За утечку информации в СМИ о COVID-19 на борту командир последнего был отстранен от должности.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
Франция
Французский журнал Capital назвал Су-57 жемчужиной российской авиации 07.04.2020
Названы крупнейшие экспортеры оружия в мире 09.03.2020
Суэцкий кризис: как СССР угрозами выгнал Британию и Францию из Египта 05.11.2019
авианосцы
Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
ВКС России получат еще два модернизированных самолета Ан-124 "Руслан" 07.04.2020
Названа сумма ущерба от пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" 03.04.2020
Что добьет авианосцы США: вирус, ракеты или экономика 30.03.2020
коронавирус
Фото: Terry Moore/Stocktrek Images/Getty Images
"Сталинскую трещотку" ЗиС-3 установили на БМП-1 в Афганистане 07.04.2020
Армия США заготовит 100 тысяч мешков для жертв COVID-19 03.04.2020
Появилось фото разгрузки Ан-124 в США 02.04.2020