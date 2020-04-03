В США капитана зараженного коронавирусом авианосца сняли с должности

"Сегодня под моим руководством командир военного корабля США "Теодор Рузвельт", капитан Бретт Крозье, был освобожден от должности, - заявил Модли на брифинге в Пентагоне. - Я не сомневаюсь, что капитан Крозье хотел сделать то, что, по его мнению, отвечало интересам безопасности и благополучия его команды. К сожалению, он сделал обратное". По словам Модли, капитан запаниковал, заставив нервничать семьи моряков на борту и дал информацию о возможностях корабля американским противникам.

"По моему мнению, освобождение его от командования отвечает интересам ВМС США и нации в то время, когда необходимо, чтобы флот был сильным и уверенным перед лицом бедствий", - добавил адмирал. Модли сказал, что Белый дом не оказывал давления на увольнение Крозье, отметив, что министр обороны Марк Эспер поддержал это решение.

Начальник морского управления Пентагона адмирал Майкл Гилдей поддержал решение Модли. "Не заблуждайтесь, что якобы никого больше не волнуют наши моряки и те, кто находится на борту "Теодора Рузвельта", - сказал Гилдей. - Наши моряки заслуживают лучшего руководства, которое мы можем обеспечить".

Крозье во вторник написал письмо руководству военно-морского флота, которое было получено и опубликовано в газете San Francisco Chronicle. В нем он предупреждал о тяжелых последствиях, если большинство моряков с "Рузвельта" не будут эвакуированы. В своем письме Крозье в решительных выражениях требовал эвакуировать всех, кроме 10 процентов членов экипажа с авианосца, заявляя, что невозможно должным образом изолировать моряков, чтобы остановить растущую вспышку коронавируса. "Мы не на войне. Морякам не нужно умирать, - написал Крозье. - Если мы не будем действовать сейчас, мы не сможем должным образом позаботиться о нашем самом надежном активе - наших моряках".

"Это просто не приемлемо. Он не позаботился о последствиях, и то, что он сделал, вызвало небольшую панику на корабле", - сказал Модли.

По состоянию на четверг у 114 человек на борту "Рузвельта" зафиксирован положительный результат на COVID-19. Корабль с 4800 моряками находится в порту Гуама с прошлой недели, пока весь экипаж проходит проверку на вирус. После утечки письма Крозье представители ВМФ объявили, что к пятнице эвакуируют с корабля 2700 моряков в дополнение к той тысяче человек, которые сошли на берег ранее.

Капитан Дэн Килер временно командует кораблем, в то время как контр-адмирал Карлос Сардиелло едет на Гуам, чтобы принять командование авианосцем, сказал Модли.

Демократы в комитете по вооруженным силам Палаты представителей раскритиковали руководство военно-морских сил за увольнение Крозье.

"В то время как капитан Крозье явно вышел за пределы подчинения, его увольнение в этот критический момент - когда моряки на корабле USS Theodore Roosevelt сталкиваются с пандемией COVID-19 - является дестабилизирующим шагом, который, скорее всего, поставит наших военнослужащих на более высокий уровень риска и под угрозу боеготовность нашего флота", - написали председатель комитета Адам Смит и председатели подкомитетов Джо Кортни, Джон Гараменди и Джеки Шпейер в совместном заявлении, добавив, что они очень обеспокоены пугающим эффектом, который увольнение может иметь для командиров во всем министерстве обороны.