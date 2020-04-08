Дан оптимистичный прогноз по рублю и нефти на конец года

Если участники ОПЕК+ и страны Северной Америки найдут общий язык, мы увидим нефть по 40-42 доллара за баррель Brent. Если нет - нефть скатится к 10-15 долларам. Тогда в моменте доллар взлетит под 88-90 рублей. Но это только один прогноз эксперта "РГ" - пессимистичный. Есть и другой.

Специально для "Российской газеты" Александр Разуваев, руководитель ИАЦ "Альпари", назвал несколько действий российских властей, необходимых для стабилизации рубля.

- Сегодня спрос на рубль поддерживает продажа валюты экспортерами и их подготовка к выплатам дивидендов летом 2020 года, - говорит эксперт. - И тот факт, что Банк России не изменил ключевую ставку в конце марта, оставив ее на уровне 6 процентов, свидетельствует о стабильности. Это очень хороший сигнал всем участникам рынка и населению. С высокой вероятностью ключевая ставка останется без изменений и в апреле.

Если посмотреть на нефтяные фьючерсы, то нас ожидает рост котировок черного золота. Уже очевидно, что происходящая сегодня накачка денежной массой от ФРС экономики США поддержит спрос на нефть, российский рубль и многие другие активы.

Российские ценные бумаги крупнейших голубых фишек по итогам марта значительно подешевели. И сегодня международные инвестиционные фонды потихоньку "подбирают" акции крупных российских компаний. Это значит, что спрос на рубли со стороны зарубежных участников рынка будет плавно расти.

Безусловно, кризис, связанный с коронавирусом и падением спроса, очень серьезен. Для России он стал вдвойне болезненным, поскольку совпал с падением цен на нефть. Макроэкономическая статистика и корпоративные отчеты за первый квартал окажутся слабыми. Однако рынок акций, вероятно, уже учел это в ценах.

Паники на валютном рынке не было, сценарий декабря 2014 года, когда рубль установил антирекорды, не повторился. Однако на рынках пессимизма сейчас очень много. И в ближайшие месяцы стоит, вероятно, ждать высокую волатильность.

В рамках рыночных механизмом я бы вернул обязательную продажу валютной выручки экспортеров в размере 25-50 процентов. Это могло бы еще больше усилить рубль и опустить доллар до 70-72 рублей уже в середине весны.

Договариваться с Трампом и Саудовской Аравией сложно, у них отсутствует не только уважение к партнерам, но и экономическая логика. Если участники ОПЕК+ и страны Северной Америки найдут общий язык, то мы увидим нефть по 40-42 доллара за баррель Brent. Если нет, мы увидим нефть по 10-15 долларов. И тогда в моменте доллар США взлетит под 88-90 рублей. Посмотрим, как к такой ситуации отнесется Банк России.

Поддержать рубль в случае стресса можно за счет продажи валюты крупнейших российских государственных экспортеров. И порекомендовать крупнейшим российским частным компаниям перевести часть позиции в долларах в рубли.

Уверен, что нефть скоро будет выше 40 долларов, а в 2021 - в диапазоне 60-80 долларов за баррель Brent. Это значит, что оптимистичный прогноз все-таки можно дать. И предположить, что доллар к концу 2020 года будет торговаться в пределах 65-70 рублей.