Как следует из указа, выплата будет осуществляться "лицам, проживающим на территории РФ и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года". Расходы профинансирует правительство. Как пояснила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, выплаты стартуют уже с апреля. Семья, по ее словам, может подать заявление до 1 октября текущего года через портал Госуслуг и личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Эта возможность появится сразу после подписания соответствующего постановления правительства РФ. Также заявление можно будет принести в территориальный орган Пенсионного фонда или МФЦ. Важный нюанс: средства не облагаются налогом и не учитываются при расчете доходов семьи при назначении иных мер соцподдержки.