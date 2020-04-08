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Рубрика: Экономика

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Подписан указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8131)
Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми на период борьбы с коронавирусом. Как ранее обещал глава государства, выплаты будут осуществляться в апреле - июне ежемесячно в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.
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Как следует из указа, выплата будет осуществляться "лицам, проживающим на территории РФ и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года". Расходы профинансирует правительство. Как пояснила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, выплаты стартуют уже с апреля. Семья, по ее словам, может подать заявление до 1 октября текущего года через портал Госуслуг и личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Эта возможность появится сразу после подписания соответствующего постановления правительства РФ. Также заявление можно будет принести в территориальный орган Пенсионного фонда или МФЦ. Важный нюанс: средства не облагаются налогом и не учитываются при расчете доходов семьи при назначении иных мер соцподдержки.

Экономика Пенсии и пособия Президент Декретные и пособия на ребенка

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